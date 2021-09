Els tallers culturals es reactiven a Almussafes amb l’inici del nou curs

L’Ajuntament manté l’oferta formativa, en la qual s’inclouen classes de pintura, teatre, ceràmica i costura



Les inscripcions començaran el pròxim 20 de setembre i podran realitzar-se tant presencialment com per Internet

Almussafes dóna el tret d’eixida a la nova temporada cultural amb la publicació de l’oferta de tallers municipals per al curs 2021-2022, les classes de la qual es desenvoluparan en el Centre Cultural de la població a partir del pròxim 1 d’octubre. L’Ajuntament proposa a la ciutadania activitats relacionades amb la pintura, el teatre, la ceràmica i la costura i ho fa amb diferents grups d’edat i nivells d’especialització. El procés de matriculació començarà el pròxim 20 de setembre en la recepció del Centre Cultural i a través de ServiWeb. “A Almussafes hi ha molta creativitat i la nostra intenció és que les persones amb inquietuds artístiques tinguen un espai en el qual desenvolupar-les”, comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



El pròxim divendres 1 d’octubre començarà en el Centre Cultural d’Almussafes el nou curs dels tallers socioculturals organitzats per l’Ajuntament de la localitat, que estan impartits per professionals de diferents disciplines artístiques. Aquesta nova temporada es manté intacta l’oferta plantejada pel Consistori, per la qual cosa tornarà a proposar a la ciutadania activitats com la pintura, el teatre, la ceràmica, el tall i la confecció i la costura d’indumentària valenciana.



“Es tracta d’una sèrie d’iniciatives que venen funcionant de manera excel·lent des de fa anys i pensem que hem de continuar apostant per elles perquè més persones les descobrisquen i perquè les que ja les coneixen continuen aprofundint en elles i augmentant el seu nivell”, assenyala el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. “A Almussafes hi ha molta creativitat i la nostra intenció és que les persones amb inquietuds artístiques tinguen un espai en el qual desenvolupar-les”, afig l’edil.



Les inscripcions començaran el pròxim 20 de setembre a les 9.00 hores i podran realitzar-se tant en la recepció de la mateixa infraestructura com a través de ServiWeb. A més, igual que l’any passat i per a evitar aglomeracions, per a poder realitzar la matrícula de manera presencial serà imprescindible sol·licitar cita prèvia del 14 al 20 de setembre per Internet (necessari disposar d’usuari i contrasenya) o per telèfon (96 203 10 46). Per a les persones no empadronades a Almussafes les inscripcions s’iniciaran el 27 de setembre i la cita prèvia podrà demanar-se del 21 al 26 del mateix mes.



Com en edicions anteriors, cada matrícula té un preu de 10 euros trimestrals, encara que l’Ajuntament continua aplicant els descomptes habituals a les persones amb diversitat funcional, jubilats, pensionistes, parats de llarga duració, joves i famílies nombroses. Tota la informació sobre l’oferta formativa, el procés d’inscripció i la normativa pot consultar-se en el fullet informatiu publicat en www.almussafes.net.



Oferta

En l’àrea de les arts plàstiques s’impartiran tallers de pintura per a adults, xiquets i xiquetes i estudiants d’educació secundària. Les classes dirigides al públic adult tindran una duració de dues hores (tres grups), les que es plantegen per a la població infantil d’a partir de 8 anys d’una hora (dos grups) i les destinades a les persones d’a partir de 12 anys que estiguen cursant Educació Secundària seran d’hora i mitja (un grup). En tots els casos es duran a terme dues sessions setmanals i els grups tindran un màxim de 15 places.



Per part seua, les classes de teatre, totes elles amb 12 places per grup, s’impartiran dimarts i dijous en diferents horaris en funció de la franja d’edat. Les persones majors, que participen de manera gratuïta en aquesta activitat, tindran les seues classes de 16.00 a 17.30 hores, les d’entre 7 i 10 anys de 17.30 a 18.30 hores, les d’entre 11 i 15 anys de 18.30 a 20 hores i les que tenen 16 o més anys de 20.00 a 21.30 hores.



Els tallers de ceràmica, uns dels més veterans, també estaran disponibles aquesta nova temporada. Així, totes les persones majors de 5 anys poden inscriure’s en aquesta activitat per a descobrir les diferents tècniques que la componen. Els dos grups d’adults tindran les seues sessions dilluns, dimecres i divendres de 15.00 a 17.00 i de 17.00 a 19.00 hores i els dos infantils (5-6 anys i 7-14 anys) dimarts i dijous de 16.30 a 18.00 i de 18.00 a 19.30 hores, respectivament.



A causa de la seua habitual alta demanda, els tallers de tall i confecció, obert a les persones d’almenys 14 anys, es continuaran impartint tant al matí com a la vesprada. S’han creat tres grups d’iniciació i altres tres de perfeccionament nivell bàsic, tots ells amb doble sessió setmanal i amb 10 places per cada grup. Finalment, i també relacionat amb aquest àmbit, es planteja el taller de costura d’indumentària valenciana, en el qual les persones d’a partir de 14 anys pot endinsar-se en el món de l’elaboració de vestits tradicionals de la nostra autonomia. D’aquest últim taller es planteja un únic grup amb 10 places.



L’Ajuntament vetlarà pel compliment del protocol anticovid, que s’anirà adaptant a les normatives que vaja aprovant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al control de la pandèmia de coronavirus en la qual estem immersos.