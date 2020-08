Els teus diners val un 25% més, comprant en els comerços de Torrent

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, està ultimant els detalls per a posar en marxa la iniciativa “Targeta +25”, en el marc de la campanya “100% amb el comerç de Torrent” que es va posar en marxa per a impulsar i visibilitzar el comerç local després del període de confinament.

La “Targeta +25” incentiva les compres en el comerç local, ja que es recompensa als clients amb un 25% més de l’import per la qual l’adquireixen. Per exemple, si una persona compra una “Targeta +25” per un valor de 50 €, IDEA’T li gratificarà amb 12,5 € més, per la qual cosa rebrà una targeta de 62,5 €.

Funciona de manera similar a les conegudes “targetes regale” amb l’avantatge que, en adquirir-la, el client guanya un 25% extra de l’import amb la qual l’haja carregada, com a reconeixement al seu compromís amb el comerç de Torrent. La “Targeta +25” aconsegueix que comprant en el comerç local guanyen tots: comerços i consumidors.

Les targetes podran utilitzar-se parar comprar en els més de 100 establiments que s’han sumat a la iniciativa. Moda, complements, ferreteries, moda infantil, sabateries, informàtica, farmàcies i parafarmàcies, mobles i decoració, fotografia, perruqueria, estètica, entre altres, són els sectors als quals pertanyen els comerços participants.

La “Targeta +25” s’adquirirà a través d’una pàgina web que s’ha desenvolupat específicament per a aquesta fi i que, en les pròximes setmanes, es presentarà i entrarà en funcionament per a adquirir la targeta, conéixer els comerços on pot utilitzar-se i saber els detalls de funcionament d’aquesta.

Per a ampliar informació poden dirigir-se al Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Torrent (premsa@torrent.es , 96 111 11 11).