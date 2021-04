Els veïns de Benifaió participen en el “Repte del Reciclatge”

Print This Post

El “Repte del Reciclatge” ha visitat hui Benifaió. A través d’una campanya de conscienciació ciutadana promoguda per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el Consorci ‘Ribera i Valldigna’ i Ecoembes es premiarà al municipi que aconseguisca reciclar “Més, Millor, Sempre” els envasos en els seus corresponents contenidors.

Malgrat la climatologia adversa, i seguint els protocols estrictes de seguretat sanitària, el punt d’informació sobre el reciclatge instal·lat en la Plaça Major ha sigut visitat per prop d’un centenar de veïns i veïnes que han pogut

participar en diferents activitats amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre la manera de reciclar correctament els envasos

S’ha establit un premi de 6.000 euros que, “en el cas que la nostra localitat resulte guanyadora del repte, el destinarem a l’Associació contra el Càncer” ha assenyalat l’alcaldessa Marta Ortiz qui ha valorat la iniciativa “de molt

positiva per a conscienciar a la ciutadania que cal reciclar però a més fer-ho adequadament”.

Entre les activitats dutes a terme en la jornada de hui també destaquen “unes xarrades informatives sobre la necessitat de reciclar adequadament en els centres escolars CEIP Santa Bàrbara, CEIP Trullas i Col·legi Crist Rey en les quals han

participat els alumnes de 5o i 6o de Primària” comenta l’edil d’educació Bibiana Piles.