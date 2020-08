Elsmuseus municipals de Vaència estenen fins el 4 de setembre la seua programació familiar d’estiu

Connect on Linked in

Els museus municipals de València oferiran la seua programació estival d’activitats gratuïtes per a tota la família fins el pròxim 4 de setembre, sempre amb reserva prèvia i places limitades per respectar les mesures de prevenció i seguretat decretades per les autoritats sanitàries. Així, de dimarts a diumenge a les 11.30 hores, el Palau de Cervelló, el Museu d’Història de València, el Refugi Serrans, la Casa Museu Benlliure, el Museu de la Ciutat, l’Almoina, el Refugi de l’Ajuntament, la Casa Museu Blasco Ibáñez i el Museu de l’Arròs conviden a descobrir les seues exposicions este estiu a través de propostes com ara contacontes o jocs de pistes per als més menuts. Segons la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, “esta iniciativa no només és interessant perquè acosta la gent als nostres museus i monuments, sinó que ens permet conèixer la riquesa d’estos espais”.



“Este estiu estrany que estem vivint ens ha descobert, entre altres coses, noves formes de fer turisme, entre elles, visitar allò que tenim més prop, com ara els museus i els monuments de les nostres ciutats”, ha manifestat Tello. “Des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, conscients d’esta situació, per fer-ho encara més atractiu, hem posat en marxa visites guiades familiars gratuïtes en la majoria de museus i monuments que tenim”. L’edil ha afegit que “esta iniciativa no només és interessant perquè acosta la gent als nostres museus i monuments, sinó que ens permet conéixer la riquesa d’estos espais, els quals tenen veritables històries que contar tant de personatges il·lustres com del nostre passat, la nostra història, els nostres artistes, en definitiva, moltíssimes coses a contar a través dels nostres museus i monuments”.



“Pensem que esta iniciativa adreçada a les famílies pot agradar-vos molt a totes i a tots”, ha manifestat la responsable de l’àrea de Patrimoni i Recursos Culturals, “per tant, us esperem”. Dimarts a les 11.30 hores, el Palau de Cervelló i el Museu d’Història de València obrin les portes al públic infantil. Cada setmana el Museu d’Història, al costat del parc de Capçalera, rep un nou contacontes, els relats del qual s’ambienten en este espai que originàriament va ser el primer depòsit d’aigües de la ciutat i que constituïx un dels millors exemples de l’arquitectura industrial de mitjan segle XIX. Les activitats familiars al Palau de Cervelló permeten recórrer este edifici de l’entorn de la plaça de Tetuan, que va passar a convertir-se en la residència oficial dels monarques en les seues visites a la ciutat quan va ser derrocat el Palau del Real l’any 1810 i que actualment és seu de l’Arxiu Municipal de València i la Biblioteca Municipal Serrano Morales.



Dimecres és el torn del Refugi del carrer dels Serrans (per a majors de 12 anys), un dels primers a construir-se l’any 1937, i de la Casa Museu Benlliure, que acull la col·lecció de la família Benlliure i recrea l’ambient de la casa on va viure una de la saga d’artistes més importants de la València de finals del XIX. El Museu de la Ciutat i el centre arqueològic l’Almoina donen la benvinguda als xiquets i xiquetes dijous de matí. Així, el Museu de la Ciutat, al Palau del Marqués de Campo, a la plaça de l’Arquebisbe, oferix activitats infantils per donar a conéixer les col·leccions de caràcter històric, artístic, arqueològic i etnogràfic que alberga, totes elles pertanyents al patrimoni municipal i vinculades, de manera directa o indirecta, al desenvolupament sociocultural de la ciutat. L’Almoina, al costat de la Catedral, és escenari de jocs de pistes per contemplar la part més monumental de la ciutat romana, visigoda i àrab, amb edificis que es remunten a la fundació de la ciutat.



Els xiquets i les xiquetes tenen una cita divendres al Refugi de l’Ajuntament, construït l’any 1938 per protegir l’alumnat del grup escolar que hi havia a l’actual Consistori, i també a la Casa Museu Blasco Ibáñez, on podran recórrer el xalet de l’insigne escriptor valencià, prop de la platja de la Malva-rosa, que alberga els seus records, objectes personals i obres literàries. Finalment, diumenge és el dia en què els visitants infantils poden acostar-se al Museu de l’Arròs, a una hora que varia segons l’activitat, i divertir-se en un antic molí arrosser de començaments del segle XX.



L’aforament de les activitats és limitat i reduït per complir amb les mesures de prevenció i seguretat decretades per les autoritats sanitàries a causa de la COVID-19, tal com ha explicat la regidora Glòria Tello. “Estes visites, per descomptat, sempre estan adaptades a les condicions higièniques imperants. Només cal telefonar al centre on es desenvolupa l’activitat per reservar, atés que les visites tenen un aforament reduït per mantindré les distàncies i les condicions oportunes de seguretat higiènica”. L’edil ha recordat que “l’oferta és molt variada i es pot consultar tant al web de l’Ajuntament com al de Cultural València i a les xarxes socials”.