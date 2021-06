Emivasa atendrà consultes les 24 hores del dia a través del nou xat-bot en el seu web

Connect on Linked in

EMIVASA, l’empresa de l’Ajuntament de València i Global Omnium que gestiona el servici de subministrament i proveïment d’aigua a la ciutat, amplia els canals d’atenció a la ciutadania amb la instal·lació d’un xat-bot en la seua pàgina web (www.emivasa.es). Esta eina digital atendrà les consultes i gestions dels usuaris de manera ininterrompuda durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Per a la regidora del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, esta eina “suposa un pas més en l’estratègia empresa des del consistori per a millorar l’atenció a la ciutadania i facilitar les gestions i consultes que es puguen necessitar respecte del servici de l’aigua de manera integral, senzilla i àgil”.

El xat-bot, que porta per nom Doctora Margon, està visible en la navegació per la pàgina web i permet la seua utilització en tots els dispositius com a ordinadors, tauleta o mòbil. El sistema està preparat per a atendre totes les principals consultes que realitze l’usuari, que són les més habituals, o derivar-te a l’assistència personalitzada si el sistema no pot respondre als requeriments.

Valía ressalta que l’objectiu del xat-bot és “donar una major cobertura i assistència als usuaris, adaptant-nos als seus horaris i necessitats i no a l’inrevés. Més si cap, en un escenari com l’actual on l’atenció presencial s’ha reduït a causa de les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. A més, contribueix a augmentar el nivell de digitalització de l’Ajuntament de València”.

Per a la regidora, “el xat-bot són una eina perfecta que ofereix una atenció a la ciutadania de qualitat, útil i de manera ininterrompuda, ja que permet mantindre diferents converses al mateix temps, i que a través de l’automatització de processos es pot donar resposta a la gran majoria de les consultes habituals que realitzen els usuaris de manera ràpida i interactiva. Al seu torn, permet que els canals de consulta telefònica puguen ser utilitzats per a qüestions de major envergadura o que siguen utilitzats per perfils d’usuaris que no estiguen familiaritzats amb eines digitals”.

El nou assistent virtual d’EMIVASA respon a les principals consultes sobre el servei de l’aigua, modificacions o altes de servicis de manera àgil, consulta de dades, canvie la domiciliació bancària, alta en l’Oficina Virtual, canvi de titular de contracte i moltes altres consultes sobre el servici de l’aigua.

Valía apunta al fet que, “per exemple, el xat-bot permetrà l’activació de la factura electrònica en el servici de l’aigua en tan sols 3 minuts i tenint a mà només el DNI. Esta eina facilitarà el pas de la factura tradicional en paper a l’electrònica, dins de l’estratègia de conscienciació ciutadana empresa des del Cicle Integral de l’Aigua per a promoure la solució digital basant-nos en criteris mediambientals, econòmics i de comoditat per als usuaris”.

La tecnologia ha sigut desenvolupada per Aunoa, startup valenciana de GoHub, l’espai d’innovació i fons d’inversió corporatiu de Global Omnium. (https://aunoa.ai/)