EMT activa un operatiu provisional per a huit línies durant els treballs de millora al Carrer Colon de València

També es posa en marxa un dispositiu informatiu especial per a informar a les persones usuàries adaptat a les mesures de seguretat de l’estat d’alarma.



L’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) ha preparat un operatiu provisional per adaptar les línies 5, 8, 10, 13, 32, 81, N1 i N8 els dies que duren els treballs de millora del carrer Colon (dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30). Esta actuació permetrà que el transport públic urbà siga més eficient gràcies a la reordenació de la circulació i la creació d’un nou carril EMT-Taxi doble.



Hui ja s’ha procedit a la retirada dels actuals elements de segregació del carril d’EMT, mentre que des de demà fins dijous s’interromprà el trànsit al carrer Colon (excepte per a l’accés de residents i persones usuàries d’estacionaments públics i privats) per poder realitzar la resta de treballs. Serà aleshores quan les línies d’EMT evitaran Colon i passaran a circular per Tetuan-Pau-Poeta Querol i per Pau-plaça de l’Ajuntament, fins a reprendre el seu recorregut habitual.

Concretament, la línia 5 circularà pel carrer la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo, fins reprendre el seu recorregut habitual al carrer Xàtiva. La línia 8 evitarà el carrer Colon i es dirigirà cap a la Porta de la Mar per reprendre el seu itinerari en carrer de la Pau. La línia 10 canviarà el seu recorregut des de Plaça Amèrica, on circularà per l’avinguda Navarro Reverter, Porta de la Mar, Pau i Sant Vicent fins arribar a la Plaça de l’Ajuntament, on reprendrà el seu itinerari habitual. La línia 13, a l’altura de la Gran Via del Marqués del Túria, circularà cap a Plaça América i Avinguda de Navarro Reverter, Porta de la Mar, Pau i Sant Vicent, fins a la plaça de l’Ajuntament, on reprendrà el seu recorregut habitual.

Pel que fa a les línies 32 i 81, modificaran el seu recorregut habitual des de la Plaça Tetuan, per circular pel carrer de la Pau, Marqués de Dos Aigües i Poeta Querol, fins a tornar al seu recorregut habitual a Pintor Sorolla. També les línies nocturnes N1 i N8 evitaran el carrer Colon i circularan per la Gran Via i el carrer Russafa cap a la plaça de l’Ajuntament.



DISPOSITIU INFORMATIU ADAPTAT A L’ESTAT D’ALARMA.



Durant les actuacions de reordenació del trànsit al carrer Colon, s’instal·laran dos punts d’informació a Porta de la Mar i al carrer Colon (Plaça dels Pinazos). S’establiran diferents torns de treball durant les jornades, de manera que des de les 6:30 hores fins les 20:00 hores hi haurà una persona en cada punt informatiu, seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries per garantir la seguretat i salut de tots i totes.



Així, s’instal·laran carpes amb un estand, que comptarà amb una mampara de separació per eliminar el contacte directe amb les persones. En l’estand, hi haurà fullets i informació que podran recollir directament les pròpies persones usuàries. Les persones encarregades d’assistir en estos punts informatius seran conductors i conductores d’EMT que s’han oferit voluntàriament per canviar el volant durant uns dies i donar informació a peu de carrer sobre els canvis a la xarxa.

A més, EMT informarà dels canvis a totes les parades amb línies afectades. També a través de les xarxes social, l’APP i el canal EMTV, on es difondrà informació singularitzada de cada línia. D’esta manera, EMT garantirà que les persones que necessiten desplaçar-se en autobús durant l’estat d’alarma disposen de tota la informació. A més, en els pròxims dies s’informarà sobre tots els detalls de la posada en funcionament de la seua nova xarxa, que serà més eficient i sostenible i millorarà la velocitat, regularitat i freqüència de totes les seues línies.