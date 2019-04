EMTE 2.0 s’ha presentat a Cullera

Print This Post

Un programa dirigit a la inserció laboral de les dones de l’àmbit rural valencià.

Cullera ha presentat el programa EMTE 2.0 dirigit a la inserció laboral de les dones de l’àmbit rural valencià.

En concret, s’ofereix als municipis un curs i una guia per tal d’ajudar a millorar els negocis existents o per tal d’orientar per a la creació de nous.

La presentació ha comptat amb la participació de Blanca MarÍn, Secretària Autonòmica d’Economia Sostenible qui ha destacat que aproximadament el 80% del territori està ocupat per un 25% de població i ha afegit que és necessari equilibrar les xifres, donar oportunitats d’ocupació i projectes de vida en l’àmbit rural.

L’acte de presentació del programa d’inserció sociolaboral s’ha presentat al Mercat Municipal de Cullera.