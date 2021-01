En el primer trimestre de l’any s’iniciaran les obres d’un itinerari ciclopeatonal entre el nucli urbà de Carcaixent i la Cogullada

Connect on Linked in

Arcadi España ratifica la voluntat de la Conselleria de col·laborar en el projecte per a unir Alzira i Carcaixent de manera segura i sostenible a través d’un vial amb carril de ciclovianants

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha ratificat a Carcaixent la voluntat de la Conselleria de participar en el projecte d’unir Alzira i Carcaixent de manera segura i sostenible a través d’un vial amb carril de ciclovianants.

Després de reunir-se amb l’alcalde de la localitat, Paco Salom, i l’equip de govern l’Ajuntament de Carcaixent, Arcadi España ha indicat que el departament que dirigeix col·laborarà amb els ajuntaments de Carcaixent i Alzira perquè pugen connectar-se a peu, amb bicicleta o patinet en les mateixes condicions de seguretat que té el transport motoritzat.

Així mateix, el conseller ha anunciat que, en aquest primer trimestre de l’any, s’iniciaren les obres per a la construcció d’un itinerari ciclopeatonal que connecte el nucli urbà de Carcaixent amb el de la Cogullada.



Al sud del nucli urbà de Carcaixent es troba la Cogullada, un dels nuclis urbans que conformen el municipi. En l’actualitat el nucli urbà de Carcaixent i la Cogullada es troben comunicats per mitjà de vies de circulació de vehicles, però no existeix itinerari per als vianants o ciclista que els connecte. Les obres a executar tenen l’objectiu de dotar d’accessibilitat no motoritzada a aquesta zona urbana que té un elevat potencial d’ús.

El nou itinerari que ha projectat la conselleria tindrà el seu inici al carrer Emilio Donat, després del seu encreuament sobre el barranc dels Gaianes.