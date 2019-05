En els lineals dels supermercats les cotitzacions es poden multiplicar fins a per cinc en molts casos i LA UNIÓ reclama a les Administracions mesures, entre elles més mecanismes de transparència

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els preus de la fruita d’estiu se situen de mitjana un 60% més baixos que en l’anterior campanya



LA UNIÓ de Llauradors informa que les cotitzacions de la fruita d’estiu són en estes primeres setmanes de campanya un 60% de mitjana més baixes que les de la passada, segons la comparació realitzada amb els preus oficials setmanals.



La mitjana de preu de la nectarina indica que és un 67% inferior a la passada, la de la bresquilla un 55% i la de l’albercoc un 55%. La situació contrasta amb els preus que estan pagant els consumidors en els supermercats i les grans cadenes de distribució on es multipliquen fins i tot per cinc en arribar la fruita als lineals.



LA UNIÓ no comprèn estes diferencies de preu tan importants i com es possible que el preu que rep el productor siga tan baix. Esta organització assenyala que la producció d’enguany és superior a l’anterior però la de 2018 va ser anormalment baixa i este any ja torna als seus valors productius normals. Si comparem la producció d’esta campanya amb la de 2107 vorem que al nostre territori la producció de nectarines de fa dos anys va ser un 10% superior i el preu un 50% més alt que l’actual. En el cas de les bresquilles extraprimerenques, la producció en 2017 va ser un 7% superior a l’actual i el preu que va rebre el productor va ser un 30% superior.



A juí de LA UNIÓ “des d’un punt de vista lògic, si hi ha menys producció que fa dos anys i el consumidor està pagant cinc vegades més el que cobra el productor, la pregunta és per què el productor està rebent preus un 50% inferiors als que van cobrar altres campanyes”.



LA UNIÓ demana a les Administracions que investiguen si s’estan efectuant pràctiques abusives en el sector de la fruita d’estiu com ja passa en molts altres. Per a invertir esta situació reclama una sèrie de iniciatives com ara les mesures de gestió de crisis contemplades en la legislació europea i que van ser aplicades en campanyes anteriors com la retirada. Però també cal que es comencen a posar ja en marxa totes aquelles mesures de transparència de mercats com és el cas dels Observatoris de Preus que posen de manifest els preus en origen i en destí i que expliquen estes diferencies tan abismals de preus, però també que expliquen si es real o no la tan utilitzada excusa que no hi ha consum i per això els preus han de ser pràcticament regalats.



LA UNIÓ està farta dels arguments emprats pels distribuïdors de la fruita per a pagar-la a eixos preus sense aportar cap dada que l’avale i màxim quan estem veient que els preus dels supermercats són elevats i en els carros de les compres sí que veiem que els consumidors compren la fruita.

En este sentit, LA UNIÓ indica que “si hi hagueren mecanismes de transparència no existiria tant d’abús entre els diferents agents que intervenen en la cadena on sempre, la majoria d’ocasions per falta d’informació, qui paga tots el plats trencats és l’esglaó més feble de la cadena que és el productor”.