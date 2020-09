En la nit de lluna plena naix la primera zebra de l’any en BIOPARC València

Connect on Linked in

Les creences populars vinculen l’efecte del nostre satèl·lit blanc amb els parts de mamífers i aquesta femella de zebra no ha sigut una excepció, com ja ha ocorregut en altres ocasions en BIOPARC

La nit de lluna plena ha portat una nova vida a BIOPARC València i sembla que en aquest cas s’han complit les referències tradicionals a la influència del nostre satèl·lit en els parts d’alguns mamífers. Un fet que ja s’ha produït altres vegades al parc. La zebra Bom ha mantingut el costum de ser la primera de les tres femelles a parir a un preciós poltre del qual, de moment, es desconeix el seu sexe. Tots dos animals es troben perfectament i ja poden contemplar-se juntament amb la resta del ramat en el seu recinte exterior, on comparteixen hàbitat amb rinoceronts, estruços, ibis sagrats i marabús.



El ramat de BIOPARC està formada pel mascle Zambé, que va arribar en 2012 des del Safari de Peaugres (França) i tres femelles que van arribar en 2007: Bom i Lucy, de Copenhagen Zoo (Dinamarca), i la Xiqueta, del Zoo de Halle (Alemanya). Cada any totes elles pareixen, el període de gestació d’aquesta espècie és de 360-370 dies i només tenen una cria per part.

Aquests nous naixements i els rebuts durant el baby boom d’enguany, són un gran al·licient per a gaudir de la proposta d’oci “amb causa” de BIOPARC quantes vegades vulguem al llarg de tot un any amb la passada B! o passe anual de BIOPARC per un preu molt raonable. Per exemple, per a les famílies o amics, la millor opció és la Passada Rajada amb un preu des de 26,6€+1 l’infantil i el general de 35€+1.