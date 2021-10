En marxa el primer club de lectura municipal per a bebés de menys de nou mesos

Connect on Linked in

Es diu “Naixem llegint” i té lloc un dimarts al mes, de 10 a 11 hores, a la biblioteca María Moliner

Esta setmana ha començat a reunir-se el primer club de lectura municipal per a bebés de menys de nou mesos, amb el nom de “Naixem llegint”. Té lloc un dimarts al mes, de 10 a 11 hores, a la biblioteca María Moliner, al carrer de Serpis número 9. A hores d’ara en formen part cinc famílies amb els seus xiquets i encara queden dos places lliures més. Les persones interessades a sumar-se han d’enviar un correu electrònic (bmariamoliner@valencia.es) o cridar per telèfon al personal de la biblioteca (963 93 13 33). La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat “esta iniciativa pionera a València”, ja que “els primers anys són fonamentals per al desenvolupament intel·lectual, lingüístic, emocional i de les relacions”, per la qual cosa “ser part d’un club de lectura des de la infància proporciona moltes ferramentes per ser persones felices i plenes”.

Els cinc bebés participants, acompanyats d’un dels seus progenitors, han inaugurat esta setmana la primera sessió de “Naixem llegint”. La titular d’Acció Cultural ha enumerat alguns dels beneficis “d’este club de lectura tan particular, on els més menuts són espectadors i alhora protagonistes”. Entre ells, “llegir en veu alta, llegir en grup, escoltar les veus, aprendre paraules, gaudir de moments de relaxació en família o formar grups de noves amistats”. Maite Ibáñez ha subratllat que “llegir amb el bebé des de ben xicotet és una experiència enriquidora, es tracta de sembrar la llavor per a una afició que li acompanyarà tota la vida i que li obrirà horitzons”. “Cal desenvolupar una relació lúdica entre el llibre i el bebé —ha afegit l’edil—, així es contribuïx a l’adquisició de l’hàbit de la lectura de manera fàcil i natural, i s’involucra els pares i mares a ajudar els seus fills en l’adquisició d’este hàbit”.

Per a les trobades, el personal de la biblioteca María Moliner ha seleccionat contes il·lustrats i ha programat activitats de joc relacionades amb la història o el format dels llibres per tal d’estimular els sentits a través de textures i olors, sons i música, llum i ombres, rimes i vocals, o moviments, entre altres. A més, s’ha habilitat un espai infantil còmode i atractiu, amb les parets decorades amb dibuixos i colors divertits. L’aforament és de set xiquets amb un acompanyant adult cadascú i en estos moments queden dos places lliures. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb la biblioteca a través del correu electrònic (bmariamoliner@valencia.es) o per telèfon (963 93 13 33). En cas de rebre moltes peticions, es plantejarà obrir més grups.

“Naixem llegint” s’afig a altres dos clubs de lectura infantils que estan funcionant en la biblioteca María Moliner des de fa quatre anys i en què participen unes seixanta famílies: el club de lectura bebeteca, adreçat a un públic d’entre nou mesos i tres anys, i el club de lectura familiar, de quatre a set anys. Tot i la pandèmia, l’un i l’altre han continuat funcionant a través de grups de wasap i de les xarxes socials. La regidora Maite Ibáñez ha apuntat que una de les bases sobre les que s’assenta el projecte és la de “fer barri, en alimentar els llaços entre els veïns i les veïnes a través de la seua biblioteca municipal”.