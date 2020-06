En marxa la desinfecció i fumigació d’embornals i claveguerams de Picassent

Print This Post

Estes actuacions volen acabar amb les plagues de rates, panderoles i mosquits. La calor i la humitat són factors que afavoreixen estes plagues.



Des de fa dos setmanes, i a causa de l’onada de calor que afecta el municipi de Picassent, s’intensifiquen les actuacions de desinfecció i desratització en embornals i claveguerams per combatre i previndre l’aparició de panderoles, mosquits i rates. Estes tasques de tractaments tenen lloc en punts on habitualment s’han detectat la irrupció d’estes plagues, atretes sobretot per la humitat.



Els treballs de desinfecció i fumigació s’estan realitzant pels claveguerams de tot el municipi i continuaran durant els pròxims dies, ja que es preveu una pujada significant de les temperatures. “Estes actuacions són imprescindibles per evitar plagues d’insectes i rates, que augmenten sobretot durant els mesos d’estiu. A més, la ciutadania està molt preocupada per este assumpte i ens demana actuar de manera contundent” apunta l’alcaldessa Conxa Garcia.