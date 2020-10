En marxa les activitats dirigides del Poliesportiu de Picassent

Connect on Linked in

Activitats com zumba, pilates, balance, tonificació, condicionament físic, cicle indoor i gimnàstica per a adults i tercera edat, es reprenen des d’ahir a les instal·lacions del Poliesportiu seguint un protocol anticovid19 i amb totes les mesures de seguretat



El Poliesportiu municipal de Picassent obri la temporada 2020/2021 amb totes les seues activitats en marxa. Per això, s’han establert tota una sèrie de mesures en cadascun dels espais del recinte esportiu, on es obligatori l’ús de la mascareta i on els diferents espais conten amb aparells de disposició de gel hidroalcohòlic per a la neteja i la desinfecció de mans.



Segons manifesta el regidor de l’àrea d’Esports, Hèctor Pradas, “Enguany, donades les circumstàncies, hem hagut d’adaptar les activitats al context i la realitat d’una pandèmia que ens ha canviat la vida. Cal fer cas a les indicacions establertes per les autoritats sanitàries perquè el curs funcione amb la màxima normalitat possible”.

Recordem que, per poder atendre la totalitat de persones que necessiten acostar-se o fer ús, des del consistori es recomana la utilització de l’APP municipal per fer reserves on line i demanar cita prèvia. Una altra via que pot utilitzar-se és el el correu electrònic poliesportiu@picassent.es i també a través del telèfon 96 123 14 23.