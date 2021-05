En un mes s’aprovarà el concurs de disseny per a la futura plaça de l’ajuntament de València

Print This Post

Sandra Gómez afirma que “esta generació ha de fer la seua pròpia plaça de l’Ajuntament”

Sandra Gómez, vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de València, ha informat que en un mes aproximadament aprovaran les bases del concurs de disseny de la futura plaça de l’Ajuntament.

El concurs constarà de dos fases: una primera, en què es farà una primera selecció entre els equips presentats per tal d’acreditar la professionalitat dels seus membres; i una segona, en què es presentaran les propostes de forma anònima i es seleccionaran entre 3 i 5 propostes, que passaran a la final. Els projectes seleccionats s’exposaran públicament i s’obrirà un procés de participación ciutadana per incorporar suggeriments de la ciutadania. Per últim, es triarà el projecte guanyador.

La plaça serà peatonal, mantindrà els llocs de flors i la font circular, tot i que canviant el seu disseny, i disposarà de fonts per beure, ombra, vegetació i l’espai per plantar la falla o disparar la mascletà, a més de guals per a càrrega i descàrrega. El pressupost aproximat de la nova plaça serà de 8.639.400,00€ (IVA inclòs), aproximadament. S’espera que el concurs i els tràmits administratius duren fins 2022 i les obres comencen entre l’any que ve i el 2023.

El jurat que triarà el projecte guanyador serà un tribunal paritari i multidisciplinar que integrarà tècnics de la Conselleria de Cultura, el Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers i tècnics municipals dels serveis de Projectes Urbans, Jardineria, Mobilitat i Infraestructures.