Entre arròs i taronges.Caminata Saludable, Sueca

La colla de Caminades Saludables no s’acovardeix malgrat la pluja del diumenge.

Els huitanta caminants que se congreguen a les 8h30 a la Plaça de l’Ajuntament van a iniciar la segona de les caminades programades: l’Assut de Fortaleny. No va a presentar dificultats, és plana, circular amb tan sols 15km de recorregut. Ara bé, hi ha que anar en progressió així és que el ritme va a augmentar una mica, procurant mantenir un ritme mitjà de 13’/Km per a la volta d’ avui.

I també avui, i com promès el dia de la presentació de la Guia, ens acompanya Carmen Pérez, Regidora de Medi Ambient.

En deixar el Campanar de Sant Pere enrere, prompte s’està passant per la Senda de les Vaques, on per sota de l’autovia anirem a cercar el terme de Riola camí de Fortaleny.

Com és evident a les nostres contrades… arròs i taronges! El primer ja segat en el 90% dels casos, la segona, encara verda en totes les varietats. Ah però… i el caqui que sí pinta de color el verd dels arbres? Bonic tot, per tot arreu on se mire amb la muntanya de Corbera per tela de fons!

La fina pluja, intermitent, no arriba a molestar. Paraigües, caputxes i gorres, res talla ni impedeix la marxa, les xerrades o el ritme, només que… l’esmorzar! És l’hora.

La caminada se reprèn cap al Pont de Ferro, sols habilitat per al pas de vianants i bicicletes. Camí de Llaurí la ruta ens porta al Molí de Tomba, a l’Assut i de nou, pel pont, regrés a Sueca, on una reparadora cervesa tanca la segona Caminada entre Arròs i Taronges.

I ja anem pensant en la tercera per al 17 de Novembre on la ruta ens portarà al Fornàs! Així pues ànims i fins la propera, que ja està al caure.