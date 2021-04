Entregats els premis als comerciants que més promocionen la llengua valenciana a Burjassot

Connect on Linked in

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha sigut l’escenari per al lliurament dels Premis per l’Ús del Valencià en l’àmbit del comerç de Burjassot. Uns premis que es concedeixen per primera vegada en el municipi, impulsats des de AVIVA, l’Agència de Promoció del Valencià, que dirigeix la regidora Manuela Carrero, i que han sigut possibles gràcies a una subvenció de la Diputació de València, des de la Unitat de Normalització Lingüística.

Els premiats i premiades per fer ús i promoció del valencià en el negoci que regenten, als qui els han entregat el diploma acreditatiu l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i la regidora responsable de AVIVA Burjassot, han sigut: Borja Nieto, de Riure SL (700 €); Amparo Ferriol, de “El dolcet” (650 €); Ismael Llagaria, de “Menut a Menut” (600 €); Juan Ramón García , de ” Sabateries Juan Ramón” (550 €); Amparo Hurtado, de Burcafé SL (450 €); Sonia Perelló Bellver, de “Mussolets” (375 €); Sergio López Valiente, de “Ferreteria del Mercat L’Almara” (300 €) i Patricia Peris Miguel, de “*Xe quin pa!” (215 €).

En la seua intervenció, l’Alcalde ha felicitat els guanyadors i guanyadores i els ha “agraït la seua participació i bona resposta a aquesta primera convocatòria de premis per l’ús del valencià en l’àmbit del comerç local, de la mateixa forma que vull agrair al personal tècnic de AVIVA l’esforç que ha realitzat per a agilitar tot el procés administratiu necessari, dins del termini i en la forma escaient, per a poder materialitzar aquests premis amb dotació econòmica per als nostres comerciants”.

Per part seua, els premiats han coincidit a destacar “la conveniència d’aquests premis de promoció del valencià ja que molts de nosaltres i nosaltres fem un ús real de la llengua en el nostre dia a dia, tant personalment com en el si del nostre comerç i és d’agrair que això es reconega amb aquestes ajudes. Així que estarem atents a la pròxima convocatòria”.