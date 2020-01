Entrevista de representants de l’Aliança per l’Emergència Climàtica amb la regidora de Paterna Nuria Campos

Ahir, diversos membres de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna i SAB ens hem reunit amb la regidora responsable de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Paterna, Núria Campos, que ens ha informat de les iniciatives que està posant en marxa l’Ajuntament per a reduir emissions de CO₂, com adquirir autobusos híbrids i incloure’ls en noves licitacions, comprar cotxes elèctrics i híbrids, entre altres iniciatives importants com realitzar un nou pla de mobilitat i elaborar un pla acció per al clima i l’energia sostenible, entre altres. Per a l’Aliança, constituïda fa uns mesos, la signatura del pacte d’Alcaldes per l’energia i el clima per part de l’alcalde i l’aprovació de la moció per la qual es declara Paterna en emergència climàtica, impliquen uns compromisos molt ambiciosos de reducció d’emissions i de canvi profund en el nostre municipi.

De fet, com ha assenyalat Cuca García, membre de l’Aliança: “Paterna té per davant desafiaments molt importants. Per a reduir emissions, a més de renovar la flota de cotxes i autobusos municipals, és necessari aconseguir millors freqüències de metro perquè no faça falta agafar el cotxe, i també potenciar un urbanisme diferent, amb més zones per als vianants, i una mobilitat que prioritze els desplaçaments a peu i amb bicicleta, amb itineraris segurs per a escolars, unes vivendes renovades amb bons aïllaments i amb millors sistemes de ventilació, etc., en definitiva, repensar moltes coses per a reduir els nostres impactes en el medi”.

Els membres de l’Aliança han traslladat a Nuria Campos la necessitat que tots aquests aspectes, i també temes fonamentals per a augmentar la resiliència al canvi climàtic com és el bon manteniment de les masses forestals, incloent-hi l’arbratge urbà, o una política de residu 0, puguen ser incloses en el pla municipal, i li han demanat que aquest pla municipal siga participatiu, és a dir, que el teixit ciutadà i associatiu puga aportar idees al pla, i que, a més, el pla tinga objectius clars i valorables perquè tota la ciutadania sapiem com avancem en la consecució dels objectius i el que queda per aconseguir.

La incoherència de Puerto Mediterráneo

D’altra banda, els membres de l’Aliança li han plantejat a Nuria Campos la incoherència que suposa per a l’Ajuntament de Paterna no haver-se oposat al macrocentre Puerto Mediterráneo ni voler presentar un recurs com a part interessada quan aquest projecte allunyaria Paterna de tots els objectius de reducció d’emissions i d’impacte en el medi que es puga plantejar com a municipi, perquè aquest macrocentre suposaria eliminar una gran massa boscosa i augmentar exponencialment les emissions de CO₂ amb els milions de desplaçaments que comportaria. I també perdre per sempre l’oportunitat de tindre un gran espai d’oci sostenible i no consumista en l’àrea metropolitana.