Entrevista María Alfonso- Presidenta Associació Amics i Amigues Cant Carxofa Alaquàs

Connect on Linked in

María Alfonso García, Presidenta de l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa d’Alaquàs: «El Cant afronta actualment importants reptes com és el seu reconeixement definitiu com a BIC, a més de la seua digitalització i internacionalització»

La Presidenta de l’Associació ens parla dels objectius assolits i dels nous reptes de futur immediat front a l’entitat local

L’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa d’Alaquàs, una de les senyes d’identitat culturals més importants del municipi es troba actualment presidida per Maria Alfonso García, jove veïna de la localitat que va ser nomenada presidenta durant l’exercici 2020, coincidint amb la celebració del 25 aniversari de l’associació.

L’Associació, fins ara presidida per Paco Pons Alfonso, va nàixer l’any 1995 per iniciativa d’un grup de joves Clavaris del Crist que va decidir mobilitzar a la població i enriquir les tradicions festeres arrelades al municipi, afermant entre altres aspectes, la participació de la ciutadania en el procés de selecció de les veus que any rere any han protagonitzat els tradicionals motets a la Mare de Déu de l’Olivar i Crist de la Bona Mort. L’Associació sempre activa des dels seus origens, va impulsar la imatge actual que hui en dia coneixem de la Carxofa d’estil barroc dissenyada al taller de Manolo Martín.

Cal destacar a més el paper fonamental que des dels centres educatius, mitjançant el professorat de música, s’ha dut a terme en la preparació dels xiquets i xiquetes en el coneixement del Cant contribuint molt positivament en el perfeccionament del procés selectiu i la preparació music-vocal dels i les aspirants.

Segons paraules de l’actual Presidenta, “el relleu al front de l’Associació va suposar una vertadera responsabilitat i compromís per donar continuïtat al treball dut a terme pel seu antecessor i President de l’entitat”. A més, per a la Presidenta de l’Associació “estar al capdavant de l’entitat suposa no sols assumir nous reptes sinó també afrontar la comesa de veure materialitzades finalment importants reivindicacions històriques com és la declaració oficial del Cant de la Carxofa com Bé d’Interés Cultural Immaterial (BIC).

El Cant de la Carxofa, apunta María, “com a senya d’identitat del poble, ha de ser valorat, cuidat, però també es fa necessari potenciar la seua difusió, és per això que entre els objectius també es troba el de l’adaptació del Cant a la nova realidad digital per a difondre´l entre la població més jove: el Cant de la Carxofa es troba cada vegada més present en les xarxes socials, on es treballa actualment per potenciar la seua presència en plataformes com Spotify i la disposició de continguts podcats per arribar a un major nombre de persones”.

En aquesta mateixa línia, recentment Alaquàs apostava per promocionar el seu Cant de la Carxofa amb l’elaboració de nou material didàctic, entre el que destaca la “Carxofa en karaoke’ i la nova adaptació musical dels motets. Una iniciativa que arribava de la mà de l’Ajuntament d’Alaquàs, l’Associació Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, la Unió Musical d’Alaquàs i Caixa Popular.

Tot el material, en format USB, va arribar a les Associacions, Centres Educatius i Entitats Culturals tan de dins com de fora del municipi per tal de fer-lo servir com a ferramenta de treball per a les persones docents per treballar a l’aula de forma lúdica i divertida.

Però els reptes del Cant de la Carxofa van més enllà, “actualment, destaca María, estem apostant per fer arribar el Cant fora de les nostres fronteres; estem parlant de la seua internacionalització per a la que ja hem donat els primers passos.” “Gràcies al treball incansable del nostre investigador local i professor universitari Rafa Roca, recentment guardonat amb la Carxofa d’Honor 2021, que a més de fer arribar els seus coneixements a la Universitat Pública de Verona, (en Italia), ha fet extensible el material del Cant de la Carxofa, apropant la seua història i simbolisme a l’alumnat i personal docent del centre, aconseguint així reforçar encara més el llaços entre la ciutat i el nostre poble.”

La Presidenta incideix en que “el treball per apropar al Cant ha de continuar incansable, en el camí de la constància i l’esforç”. Precisament, Maria Alfonso García és coneguda al poble pel seu compromís i col·laboració en diverses causes socials, entre elles pel seu treball junt a Càritas Alaquàs així com també per la seua participació en el moviment de voluntariat d’Alaquàs, Coronavirus amb Cor.