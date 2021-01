Es declara desert el Premi Infantil de Teatre Xaro Vidal de Carcaixent

Connect on Linked in

La decisió s’ha pres per majoria de les persones integrants del jurat

El jurat de l’edició de 2020 del premi Xaro Vidal després de la corresponent deliberació i votació, va acordar per majoria deixar desert el Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal, Ciutat de Carcaixent. El certamen, nascut en 1998, estava dotat amb un premi de 3.000 € i la seua trajectòria l’ha situat com una referència en la literatura dramàtica per a públic infantil escrita en valencià. Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, el Regidor Pasqual Boqueta Pastor ha volgut donar les gràcies a l’editorial Bromera per la seua col.laboració i implicació en el Premi i als escriptors i escriptores per les obres presentades esperant que en la propera edició este premi obtinga el recolzament merescut.