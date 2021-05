Es descobreix un cementeri medieval durant la rehabilitació de la muralla islàmica de València

Print This Post

Les obres de rehabilitació de la muralla islàmica del segle XI situada a la plaça de l’Àngel de València han tret a la llum part del cementeri medieval de la desapareguda parròquia de la Santa Creu, situada a la plaça del mateix nom.

Amb l’avanç de les excavacions arqueològiques s’espera que aparega el vall que discorria per davant de la fortificació i que després es va aprofitar per canalitzar la séquia de Rovella.

L’actuació compta amb un pressupost de 3.440.661,51 euros i un termini d’execució de 15 mesos, va començar el passat 10 de març i contempla la intervenció arqueològica en tot l’àmbit. Les excavacions realitzades fins ara han permés localitzar vestigis de patis enjardinats amb basses d’aigua corresponents a vivendes de la segona meitat del segle XIX. Per baix, s’ha trobat part del cementeri de la parròquia de la Santa Creu, ubicat a la plaça del mateix nom, que es va destruir en 1884. L’Ajuntament de València va acordar en 1805 el trasllat dels soterraments de totes les necròpolis parroquials ubicades intramurs al cementeri general, però en el cas de la Santa Creu, com en molts altres, només es va fer parcialment, per la qual cosa romanen restes òssies.

S’estan recuperant elements del pati i les quadres de l’antiga posada de l’Àngel, que va estar en peu fins a la riuada de 1957, moment en què es va abandonar. També han aparegut rastres de construccions adossades a la muralla i un carrer amb una canalització central de desaigüe del segle XIII.