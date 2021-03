Es posa en marxa un protocol d’actuació en casos de violència sexual en els autobusos de l’EMT a València

Connect on Linked in

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha posat en marxa un protocol d’actuació per a casos de violència sexual a persones usuàries, que entrarà en funcionament el pròxim dilluns 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. S’ha habilitat un telèfon específic (628.051.047), que estarà visible en l’interior de tots els vehicles, per facilitar que la víctima puga denunciar els fets de manera ràpida a través de WhatsApp o Telegram, i el personal de l’EMT comptarà amb pautes concretes per prestar assistència a qui haja patit alguna agressió. Es tracta “d’un protocol pioner, que sapiem no existeix en cap empresa de transport d’Espanya”, segons ha indicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, en la presentació d’aquesta iniciativa, en què ha estat acompanyat de la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i la directora gerent de l’EMT, Marta Serrano.

El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha assenyalat que “fins ara l’empresa disposava d’un protocol genèric davant agressions a l’autobús, però no teníem un específic per agressions de tipus sexual”. L’objectiu del nou protocol és “millorar la seguretat de les persones usuàries, garantir que en els autobusos municipals totes les persones siguen tractades amb igualtat, respecte i dignitat”. L’edil ha remarcat que “l’EMT té la responsabilitat de garantir amb tots els mitjans que no es produïsca cap tipus de violència sexual en la utilització dels servicis públics de transport col·lectiu urbà que realitzem. Està prohibit en l’EMT cap tipus d’acció o conducta d’aquesta naturalesa”. No obstant això, “en cas de produir-se, aquest protocol proporcionarà pautes concretes perquè el personal de l’EMT actue, preste ajuda a la persona que la patisca i li assistisca per facilitar-li el tràmit de denúncia dels fets delictius”.

Les víctimes podran recórrer al personal de conducció, però disposen, a més, d’un telèfon específic (628.051.047), que estarà visible en l’interior de tots els vehicles, perquè puguen contactar de manera ràpida per WhatsApp o Telegram i ser ateses pel servici d’atenció a la ciutadania de l’EMT. Els testimonis de casos de violència sexual també poden emprar aquest número. Quan aquest servici tinga coneixement d’una agressió, siga a través del telèfon o a través del personal de conducció, es preguntarà a la víctima si vol denunciar. En cas que no ho desitge, se li recomanarà acostar-se a l’àrea de conducció perquè se senta més segura. Ara bé, si té intenció d’interposar una denúncia, es contactarà amb el Centre de Regulació de Trànsit, que és l’òrgan de l’empresa de transports que s’encarrega de qualsevol incidència a bord dels autobusos, per tal que avise a la Policia Local o Nacional, segons el cas, perquè intervinga.

“No és fàcil reaccionar davant situacions d’aquest tipus. Per això donem la possibilitat que es faça per telèfon per evitar l’exposició de la víctima i així també reduir la sensació de por davant una possible reacció de la persona agressora”, ha detallat Grezzi. A més, la col·locació de cartells en l’interior dels autobusos sobre el nou servici pot actuar com a factor dissuasiu. L’horari d’atenció del telèfon 628.051.047 és de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores, i dissabtes, de 9 a 14 hores. El protocol també contempla casos de violència sexual que afecten grups amb major vulnerabilitat, com ara menors o persones amb discapacitats.

Per a l’elaboració del document, l’EMT ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI i del Grup d’Atenció als Maltractaments de la Policia Local de València (GAMA). La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha manifestat que “aquest projecte s’emmarca en les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de València, que són transversals. De poc serveix tindre una Regidoria d’Igualtat si les polítiques d’igualtat no impregnen cada racó, cada iniciativa de l’Ajuntament, tant de les seues àrees, regidories, organismes autònoms i també des de l’EMT”. Per a Lucía Beamud, “la igualtat s’ha de tractar de manera transversal. La perspectiva de gènere ha d’estar patent en cada acció i cada iniciativa, perquè només des d’esta posició podem anar treballant cap a una ciutat que siga cada vegada més igualitària”.

Per la seua part, la directora gerent de l’EMT, Marta Serrano, ha informat que la setmana que ve començarà una campanya informativa a peu de carrer per donar a conéixer este protocol i també el servici de les parades violetes, que permet les persones usuàries sol·licitar una parada a demanda en les línies nocturnes, de manera que l’autobús la deixe en un punt més pròxim a la seua destinació. Els canals de comunicació habituals de l’empresa de transports ―xarxes socials, marquesines i EMTV― difondran així mateix aquestes accions. A més, la plantilla de l’EMT rebrà formació sobre el protocol i en matèria d’igualtat i no discriminació perquè sàpiguen com actuar davant situacions de violència sexual. També s’ha constituït una comissió de seguiment per vetlar pel compliment del protocol i analitzar el registre estadístic d’aquests casos.