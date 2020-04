Es reprenen els treballs als parcs i jardins de València

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, explica que el servici de jardineria s’ha mantingut tot i que amb un dispositiu mínim, que només atenia casos d’urgència de poda i per assegurar el reg durant el període quan el govern va establir el permís obligatori retribuït recuperable. En eixe moment, es van reduir en 195 el nombre d’operaris i operàries de les contractes que s’encarreguen d’este servici en les zones nord i sud de la ciutat.



Campillo ha oferit estes dades en la Comissió d’Ecologia Urbana, destacant que ara per ara el servici de manteniment de parcs i jardins ha recuperat la normalitat assegurant la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. En este sentit, les empreses dels contractes, FCC i SAV, han repartit les EPIS necessàries i han establit mesures de distanciament social en els centres de treball. També en el cas de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins s’han adoptat les mateixes mesures, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana.



Segons Sergi Campillo, «hem de deixar la ciutat preparada per a quan passe esta situació d’alarma i els veïns i veïnes puguen tornar als nostres parcs i jardins que és previsible que siguen zones de molta afluència, amb la qual cosa han d’estar en condicions». De fet, ara els treballs es centraran en el control del creixement de la vegetació (sega de praderes, retallada de tanques, desbrossament d’escocells, etc) a l’efecte de condicionar els espais enjardinats al més prompte possible. També ha volgut agrair la tasca que estan desenvolupant els i les operàries que estan a peu de carrer atenent als servicis públics.



CONSULTA A LES AUTORITATS SANITÀRIES PER LA DESINFECCIÓ DELS JOCS INFANTILS I LES ZONES ENJARDINADES DE LA CIUTAT



D’altra banda, la Comissió d’Ecologia Urbana ha acordat que l’Ajuntament de València consulte a les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut pública, perquè indiquen si és recomanable la desinfecció de les zones enjardinades per combatre la COVID-19 i si la resposta és afirmativa, quin seria el protocol adequat de desinfecció tenint en compte les característiques especials en quant a manteniment de la diversitat de plantes, arbres i fauna associada, així com especialment les zones de jocs infantil. El protocol sol·licitat a les autoritats sanitàries haurà d’indicar especialment el virucida a utilitzar en les zones enjardinades i zones de jocs infantils així com la freqüència d’aplicació.

TREBALLS DE DRAGATGE I MANTENIMENT DE SÉQUIES DE L’ALBUFERA



També el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha fet balanç dels treballs de dragatge i manteniment de séquies de l’Albufera en el que portem d’any, incloent el període d’estat d’alarma per la COVID-19. Segons Campillo, durant estos mesos el servici de Devesa-Albufera ja ha retirat 30.000 metres cúbics de sediments del llac i s’han desbrossat 33.000 metres quadrats de vegetació que impedia el pas de l’aigua per estos canals. Uns treballs que ara estan paralitzats perquè «estem en època de nidificació d’aus i la normativa ambiental ho impedeix. Quan passe esta època els reprendrem» ha dit Campillo. També el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha volgut destacat que «la contracta de dragatge de sediments de l’Albufera de València ha treballat a ple rendiment, entre altres coses, per tal d’assegurar el desaigüe de les séquies que són molt importants per tal de garantir una correcta eixida de l’aigua dels camps d’arròs, una tasca que s’ha fet en col·laboració amb la Junta de Desaigüe».