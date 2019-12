‘Escola de Nadal diversió conciliació i diversitat funcional a Picassent

Connect on Linked in

Enguany es suma una nova proposta per a estes dates amb la posada en marxa per primera vegada d’una escola de Nadal per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional conduïda per professionals especialitzats en esta matèria.



Des del passat 23 de desembre i fins el pròxim 3 de gener, al voltant de 100 xiquetes i xiquets de Picassent acudeixen al CEIP Mare de Déu de Vallivana per participar de les dos propostes d’Escola de Nadal, 2 iniciatives de la Regidoria de Benestar Social que tenen l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral de les famílies del municipi durant les vacances escolars en este període de l’any.



Jugar, ballar, compartir i també aprendre a través del joc i els tallers programats, son alguns dels objectius que porta a terme l’equip de monitores i monitors que estan al front d’estos projectes municipals.



L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de les àrees de Benestar Social i Diversitat Funcional, Carles Silla, han visitat estos dies l’alumnat participant. Tots dos han manifestat la seua satisfacció «per la bona acollida que han tingut estes escoles de Nadal donat el gran increment en el nombre de xiquetes i xiquets matriculats enguany».