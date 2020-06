Escola Valenciana demana una ‘Declaració de València’ que renove la voluntat de cooperació dels governs valencià, català i balear en matèria de llengua i cultura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’entitat mostra el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que atempta contra la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries



Escola Valenciana mostra el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que nega la unitat de la llengua amb la prohibició a la Generalitat Valenciana d’adreçar-se en valencià als governs català i balear. L’entitat mostra el seu suport al recurs al Tribunal Constitucional que el govern valencià ha anunciat que presentarà i demana que Presidència de la Generalitat Valenciana es pronuncie sobre aquesta sentència.



Aquesta sentència ignora tots els criteris lingüístics i científics, per això mateix, Escola Valenciana demana una nova Declaració de València, homòloga a la Declaració de Palma que els governs valencià, català i balear repetir van celebrar en febrer de 2017, que renove els compromisos de col·laboració adquirits en matèria de llengua i cultura. Aquesta nova declaració, en la qual Escola Valenciana confia comptar amb la presència, com a mínim, de les tres Direccions Generals de Política Lingüística dels tres governs, també hauria de servir per a fer avaluació i seguiment de la de 2017.



Escola Valenciana destaca que, “tot i ser l’Estat Espanyol un dels signants de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, aquesta sentència del Suprem contravé un dels principis de la Carta, concretament atempta contra el manteniment i desenvolupament de les relacions entre territoris amb llengua compartida”.