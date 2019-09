Escola Valenciana i la Universitat de València acorden col·laborar per garantir els drets lingüístics

Connect on Linked in

La Càtedra de Drets Lingüístics és «un instrument fonamental per avançar en la normalització del valencià».

El dimecres 18 de setembre Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua es va reunir amb la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València amb l’objectiu de teixir sinergies i desenvolupar accions conjuntes per protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

Durant la trobada, les dues entitats van remarcar el valor del valencià com a eina de cohesió social i vertebració territorial i, en aquesta línia, van verbalitzar l’interés que comparteixen en la promoció del valencià com a llengua de cultura i la defensa del dret a expressar-se en valencià. Escola Valenciana i la Càtedra de Drets Lingüístics van mostrar la seua voluntat de desenvolupar activitats relacionades amb aquestes finalitats.

El portaveu d’Escola Valenciana, Joan Cortés, va declarar: «Escola Valenciana valora molt positivament la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics» i va convindre que «es tracta d’un instrument fonamental per avançar en la normalització del valencià i per garantir els drets lingüístics de les valencianes i els valencians».

Escola Valenciana, una entitat cívica formada per 26 associacions comarcals i d’àmbit de país, té com a objectiu principal la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús de la llengua, per la qual cosa, l’acord de col·laboració amb la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, codirigida per Vicenta Tasa i Rafael Castelló, «s’emmarca dins de la promoció d’activitats de defensa i protecció del patrimoni més preuat de la societat valenciana: la llengua», en paraules de Cortés.

La Càtedra pretén ser el referent acadèmic en drets lingüístics i treballa per la difusió i reconeixement d’aquests, així com per promoure el multilingüisme. La seua tasca se centra en dotar de recursos acadèmics, fer anàlisi i estudi i en la transferència de coneixement.

A més de la investigació i la divulgació, també té com a objectiu posar en contacte el món acadèmic i la societat civil. És des d’aquest vessant des d’on Escola Valenciana i la Càtedra de Drets Lingüístics s’han compromés a col·laborar en diverses activitats, així com a impulsar iniciatives conjuntes per defensar els drets lingüístics.–