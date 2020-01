Espanya preselecciona per al Mundial de ciclocròs a la sub-23 suecana Sara Bonillo

Connect on Linked in



La jove ciclista disputarà amb la selecció nacional dos proves de la Copa del Món a França i Holanda



La ciclista Sara Bonillo ha tornat a ser convocada per la selecció espanyola, esta vegada en la modalitat de ciclocròs. La suecana figura a la preselecció de la RFEC per al Campionat del Món de la modalitat que es disputarà els dies 1 i 2 de febrer a Dubendorf (Suïssa).





D’esta manera, als seus 18 anys, Bonillo competirà amb Espanya en les dos imminents cites de la Copa del Món a disputar a Nommay (França) el 19 de gener i a Hoogerheide (Països Baixos) el 26 de gener.



“Anar amb la selecció espanyola a dos proves de la Copa del Món de ciclocròs en el meu primer any com sub-23 és un somni. Estic molt agraïda per la confiança i espere estar a l’altura, seguir aprenent i poder guanyar-me la plaça per al Mundial de Suïssa”, explica la corredora del Teika UCI Team.



Sara Bonillo va aconseguir un meritori quart lloc en la prova sub-23 del Campionat d’Espanya de ciclocròs disputat este passat cap de setmana a Pontevedra. “Vaig estar lluitant fins al final per la medalla però no va poder ser. La basca Paula Suárez em va agafar uns metres en el penúltim pas per la vessant del circuit i no vaig poder tapar el forat. Així i tot estic molt contenta per les sensacions i per com em trobe de bé a estes altures de la temporada “, assenyala.



El passat mes d’abril, Sara Bonillo ja va ser convocada per la selecció espanyola de ciclisme. En aquella ocasió va ser en la modalitat de ruta, després d’imposar-se en el Gran Premi Eibar i vestir-se de líder de la Copa d’Espanya. Bonillo va competir amb la selecció nacional en la Omloop Van Borsele, prova de la Copa de les Nacions junior disputada a Holanda.