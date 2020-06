Esport destina 400.000 euros en ajudes per a l’organització d’esdeveniments esportius especials

Print This Post

Aquesta línia d’ajudes dona suport a l’organització i realització d’esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es duguen a terme al territori valencià durant el 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds de manera telemàtica finalitzarà el pròxim 16 de juliol

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials que se celebren al territori valencià durant el 2020. La convocatòria publicada en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) es pot consultar en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/25/pdf/2020_4804.pdf.

Esport destina un import màxim de 400.000 euros per a aquestes ajudes, amb les quals l’any passat es van subvencionar un total de 196 esdeveniments de 43 esports diferents.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha destacat “la necessitat d’acompanyar ara més que mai les federacions, clubs, ajuntaments i entitats promotores d’esdeveniments esportius que han d’afrontar una nova realitat davant de la COVID-19. Malauradament, molts dels esdeveniments esportius de gran rellevància a la ‘Comunitat de l’esport’ no s’han pogut celebrar, però tenen el nostre suport perquè tornen a celebrar-se en un futur pròxim i en la justificació econòmica de tot el que ha suposat una despesa d’organització encara que l’objectiu final de celebració de l’esdeveniment no s’haja pogut dur a terme per l’estat d’alarma”.

Aquestes subvencions tenen com a finalitat donar suport a l’organització i realització d’esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es duguen a terme al territori valencià del novembre de 2019 a l’octubre de 2020.

Es considera esdeveniment esportiu especial tot esdeveniment esportiu que acredite una gran rellevància, repercussió social i l’alt nivell dels i les esportistes participants els objectius principals dels quals siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d’àmbit nacional o internacional.

Així, poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes a l’organització i realització d’esdeveniments esportius especials les federacions i els clubs esportius, els ajuntaments, les entitats locals menors i els organismes autònoms municipals valencians. Les entitats beneficiàries tenen l’obligació d’establir un sistema de premis que respecte el principi d’igualtat entre dones i homes.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el pròxim 16 de juliol. La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer per mitjans electrònics, mitjançant l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’àrea d’ajudes, beques i subvencions en el procediment corresponent a aquesta convocatòria (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=929).