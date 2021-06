Esquerra Unida Algemesí fa balanç de dos anys de govern

Connect on Linked in

El partit liderat per Pere Blanco fa balanç de la meitat de la legislatura, centrada en la pandèmia, la recuperació econòmica i el futur.

Ja van dos anys de legislatura, segona en la qual Esquerra Unida forma part de l’equip de govern. La legislatura del 2015 al 2019 va ser la de la recuperació de l’esperit participatiu, la transparència, i el retrobament del diàleg amb la ciutadania, amb la posada en marxa dels pressupostos participatius, el respecte a les taules de negociació i el reconeixement dels sindicats, així com una racionalització de les distintes borses de treball municipals. També de la dinamització cultural aprofitant espais naturals com les nits de música a la Xopera, també la legislatura on férem de la igualtat i la perspectiva de gènere els pilars del funcionament de les activitats municipals.

Durant la pandèmia, hem mantes les contractacions agrícoles i els tallers formatius que volem augmentar fent-ne també d’obra i fusteria.

En educació el Pla Edificant ja acabat en el Col·legi Cervantes i els projectes en marxa del nou col·legi d’Alberto Tortajada i l’ampliació de l’IES Guinovart i en sanitat l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera, suposaran millores importants i que són necessàries, també hem fet l’estudi en Salut del Poble d’Algemesí en propostes d’accions que milloraran la salut dels nostres veïns i veïnes, seguim en Xarxa Salut i Algemesí Camina, amb Fina Machí al capdavant.

El primer any es va iniciar la construcció de diversos carrils bici, la conversió en zona de vianants d’algunes zones, el carrer dels Monts, o la següent conversió en zona de vianants del parc entre el carrer Passeig i el carrer del Moli de la Vila.

S’ha creat una nova delegació de Projectes Europeus per poder aplicar tant els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) com l’Agenda 2030 a les polítiques municipals.

Amb l’aparició de la pandèmia Covid-19, que va afectar de forma molt dura a la nostra població, ens van trobar llastrats a la majoria de projectes culturals i lúdics que estàvem impulsant. El confinament, seguit de forma exemplar per la nostra ciutadania, i les distintes mesures de distanciament, va afectar la festa major, la fira de Sant Onofre, i la setmana de bous.

Aquest temps difícil ens obliga a reconduir la major part dels esforços de l’equip de govern a pal·liar els efectes del Coronavirus amb ajudes econòmiques a les empreses i comerços d’Algemesí, en especial a un sector com la restauració, on s’ha permés l’ampliació de les zones de les terrasses, rebaixes fiscals, i lamentablement en algun moment, al seu tancament.

Respecte a igualtat, Fina Machí, s’han portat endavant diverses polítiques feministes i esdeveniments relacionats amb la igualtat de gènere i el respecte i normalització del col·lectiu LGTBI.

Segons Fina Machí “ha sigut un any dur, però els esforços de la població i de la part que ens pertoca als polítics, donaran els seus fruits i eixirem més forts que mai”.

Per la seua part, Pere Blanco, declara que “hem d’aprendre que el model que vida que portàvem abans de la pandèmia ha de canviar, hem d’apostar per un model de ciutat més ecològic, sostenible i autònom respecte a la globalització, reforçant l’economia local per poder estar preparats per a futurs reptes”:

Esquerra Unida es mostra confiada en els dos anys que resten de legislatura, per poder acabar d’aplicar el màxim possible de polítiques progressistes que la gent d’Algemesí ens confià el 2019.

El grup municipal, i el nostre col·lectiu estem decidits a continuar la lluita per construir un Algemesí més inclusiu, més tolerant, més amable, transparent i participatiu. Continuem oberts a les vostres propostes.