Esquerra Unida Algemesí s’adhereix al Codi de Bon Govern de la Generalitat i anima a la resta de la corporació municipal a fer-ho

Els dos regidors d’EU-Algemesí hauran de complir una sèrie de pautes i conductes que tenen com a finalitat evitar les males pràctiques dels càrrecs públics i garantir el bon comportament en l’exercici de les seues funcions

Els regidors d’Esquerra Unida de la corporació municipal d’Algemesí, Pere Blanco i Fina Machí, s’han adherit voluntàriament al Codi de Bon Govern de la Generalitat i han animat a la resta de la corporació a seguir el mateix camí.

El Codi contempla unes normes de comportament essencial que estableixen les bases mínimes per a la millora de la qualitat democràtica a través d’un major control del poder polític així com de la prevenció de la corrupció. Entre altres qüestions, el Codi promou el respecte a la diversitat, la igualtat entre homes i dones, l’aconfessionalitat, el compromís amb la llengua pròpia, l’obligatorietat de fer públics els regals i obsequis que es puguen rebre com a càrrec públic o la prohibició de comptes en paradisos fiscals o targetes de crèdit de l’Ajuntament.

Pere Blanco, regidor de Cultura i Tinent d’Alcaldia, anima a la resta de membres de la corporació municipal a adherir-se al Codi de Bon Govern, ja que permet “regenerar els vincles de confiança entre la ciutadania i les seus institucions aplicant als càrrecs públics els principis de transparència, exemplaritat i integritat”.

Fina Machí, regidora d’Educació i d’Igualtat, pensa que “són unes normes de comportament a les quals haurien de sumar-se tots els partits, també els que no formen part del Botànic. Al cap i a la fi, el millor antídot contra la corrupció és la transparència”.

El Codi de Bon Govern de la Generalitat, que va ser aprovat l’any 2016 pel govern del Botànic, ha sigut readaptat recentment per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. En ell es combinen normes de caràcter clarament jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l’exemplaritat i la responsabilitat, elevant-los a obligatori compliment per part dels alts càrrecs de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, així com per a totes les persones que s’adherisquen al Codi voluntàriament.