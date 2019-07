Esquerra Unida Cullera sol·licita a l’Ajuntament de Cullera una solució ja per als xiquets i xiquetes de l’Escoleta Sambori

Connect on Linked in

La coordinadora d’Esquerra Unida de Cullera, Mª Victoria Garcia Ferrer, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cullera que busque solucions davant el tancament del centre i que done una eixida als pares i a les mares.



Des del col·lectiu d’Esquerra Unida de Cullera denuncien que davant el probable tancament del Centre d’Educació Infantil Sambori, per qüestions alienes als xiquets i xiquetes, molts pares i mares es trobaran el proper setembre sense lloc per a deixar als seus fills i a les seues filles.



Per a Mª Victoria Garcia “l’Ajuntament de Cullera ha de buscar una solució per a que aquests xiquets i xiquetes en setembre tinguen plaça en l’escoleta municipal. No seria raonable que es quedaren sense cap plaça i que l’Ajuntament es desentenguera”. En aquesta línia, Garcia proposa a l’alcaldia que amplie les places en l’escoleta municipal per a donar cabuda a tots aquestos alumnes, “des d’Esquerra Unida sempre hem defensat l’escola pública i gratuïta i, en aquests moments, aquesta és la nostra prioritat. Per això, és necessari que es posen més recursos i que facen les reformes pertinents per adequar l’escola municipal i desdoblar, així, les aules, i més quan tots els anys es queden alumnes sense plaça”, conclou Mª Victoria Garcia.