Esquerra Unida de la Ribera dona suport a la iniciativa ciutadana per a la construcció d’una xarxa de carrils bici a la comarca

Els col·lectius locals d’EU de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa se sumen a la proposta ciutadana llançada en GVA Participa, el nou portal de participació de la Generalitat.

Estela Ramón, coordinadora d’EU-Ribera: “Es tracta d’una proposta que contempla tres dels eixos programàtics d’EUPV: la vertebració comarcal del territori, la participació ciutadana i la mobilitat sostenible. Anem a avalar la proposta i a difondre-la per tal d’arreplegar els 5.000 suports que es requereixen”.

Esquerra Unida de la Ribera dona suport i anima a la ciutadania de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa a avalar la iniciativa ciutadana Creació d’una xarxa de carrils bici que connecte els diferents pobles de La Ribera que recentment s’ha proposat en GVA Participa, el nou portal de participació de la Generalitat Valenciana.

La titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, presentava el passat tres de febrer la nova eina ciutadana en roda de premsa. Des d’aleshores, els valencians i les valencianes han obert diversos debats públics i han enregistrat multitud de propostes ciutadanes que, en cas d’arribar-hi a 5.000 avals, es traslladarien a la Conselleria competent de la matèria i podrien transformar-se en realitat.

Estela Ramón, coordinadora d’Esquerra Unida de la Ribera, i en referència a la proposta ciutadana que aboga per construir una xarxa de carrils bici que connecten els municipis riberencs, assegura que “es tracta d’una proposta que contempla tres dels eixos programàtics d’EUPV: la vertebració comarcal del territori, la participació ciutadana i la mobilitat sostenible. Anem a avalar la proposta i a difondre-la per tal d’arreplegar els 5.000 suports que es requereixen”.

Òscar Navarro, alcalde d’EUPV a Polinyà del Xúquer, recorda que “en el consorci de la Ribera ja hi ha un projecte de ruta en bici, des del naixement del riu Xúquer fins a Cullera, i que està avalat pel ministeri. No obstant això, esta ruta aniria al voltant del riu i per tant només afectaria a les extensions dels pobles més propers. La proposta ciutadana va més enllà i per això considerem que cal portar-la endavant una vegada arreplegue els suports necessaris”.

La proposta ha recollit en els primers dies poc més del 6% dels vots necessaris, el que suma més de 300 avals. És, tot i això, la iniciativa ciutadana de GVA Participa que més avals ha aconseguit. Des del punt de vista del sol·licitant, caldria adequar les entrades i les eixides de les localitats de les dos comarques i “aprofitar els camins rurals que van en paral·lel a les carreteres principals per a acondicionar-los per al trànsit de bicicletes”. Alguns altres ciutadans i ciutadanes s’han pronunciat al xat de la proposta i han afegit suggeriments en una mostra evident de què la iniciativa va agafant força.