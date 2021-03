Eva Ortiz demana una comissió d’investigació per a conéixer què ha passat amb els més de dos milions d’euros que han anat a parar de manera irregular a la butxaca dels germans del President

Connect on Linked in

Demana a Compromís i Podemos que “siguen valents i no es convertisquen en còmplices de les corrupteles del PSOE”

· “Van muntar empreses per a captar subvencions públiques de la Generalitat, justificant despeses mitjançant factures falses”

La secretària general del PPCV, Eva Ortiz, ha demanat en Les Corts una comissió d’investigació “per a conéixer què ha passat amb els més de dos milions d’euros que han anat a parar de manera irregular a la butxaca dels germans del President”.

El ple de les Corts votarà demà la creació d’una comissió d’investigació sobre la relació privilegiada amb l’administració de les empreses del càrtel format per familiars del President.

Eva Ortiz ha afirmat en el debat que “les corrupteles de la família del president no són invencions del PP sinó que ja l’investiguen els jutjats, Fiscalia, Agència Antifrau, Junta de Contractació de l’Estat, Comissió de la competència o A Punt. És evident que els socialistes temen que el futur judicial de la família Puig es complique i per això ara demanen papers i volen tindre còpia de les investigacions en curs”.

La diputada popular ha resumit en la seua intervenció davant el ple de les Corts en què consisteixen les irregularitats de la família Puig. “Des de 2016 el PP comença a denunciar que els germans del President de la Generalitat estan cobrant centenars de milers d’euros en subvencions de la Generalitat falsejant factures, nòmines, audiències i creuant despeses entre societats de la família, Comunicacions dels Ports i Mas Mut, totes dues propietat del germà del President i de la qual és sòcia l’exdona del President i en les quals va treballar el fill i l’altre germà del President i que utilitzen com a local social una nau propietat del pare del President, pel qual li paguem el lloguer. Cobraven diners a espuertas d’educació, economia, agricultura, l’agència de turisme, VAERSA i LABORA, entre altres, utilitzant sempre la mateixa operativa delictiva per a justificar les subvencions i pagaments”.

“A principis de 2018 -ha continuat- el volum de subvencions que reben les dues empreses comença a disminuir en benefici de les empreses dels seus socis, els Adell Bover, una vertadera trama formada per unes deu empreses, dedicades de manera sistemàtica a captar subvencions públiques de la Generalitat, justificant despeses mitjançant factures falses que es creuaven entre elles”.

Ortiz ha assenyalat que “la pròpia exdona d’Adell Bover i ex treballadora d’una d’aqueixes empreses ha declarat davant Fiscalia assenyalant a Francis Puig com la ment pensant que tenia accés a totes les conselleries. Malgrat tots els obstacles que ens han posat, la justícia i multitud d’organismes i institucions van començar a investigar i hi ha tres procediments penals, tant l’Audiència Provincial de València que segueix judici oral enfront del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, com el Jutjat de Instrucción 4 de València que segueix una instrucción per delicte contra la Hisenda Pública. I també la Fiscalía, a instàncies de la Conselleria d’economia, ha seguit diligències de investigación penal enfront de Francis Puig i als seus socis ordenant registres a les seues empreses pels descobriments realitzats durant la investigación de la Comisión de Defensa de la Competència”.

Eva Ortiz ha explicat que “el PP ha hagut de seguir avant en les seues investigacions actuat en contra de tot l’aparell de la Generalitat que sistemàticament va obstaculitzar amb tota mena d’argúcies l’accés a la documentació. En tot aquest temps hem hagut d’interposar desenes de contenciosos, guanyats un darrere d’un altre, amb els quals hem anat arrapant papers a la Generalitat. Papers que han anat encaixant en aquest puzle de corrupció. A més, el PSOE va orquestrar una campanya de desprestigi personal i d’investigacions prospectives contra tot aquell que gosara denunciar l’evidència, que la família Puig s’estava folrant des que ell va arribar a la Generalitat”. I ha advertit: “res ens ha fet parar, arribarem fins al final caiga qui caiga”.

La diputada popular ha demanat als grups del Botànic, Compromis i Podemos, “que siguen valents i no es convertisquen en còmplices i que voten a favor de la comissió d’investigació”.

En la rèplica, Eva Ortiz ha indicat que “posen en dubte el treball de la comissió de la competència o dels tribunals. El PSOE usa a Compromís de crossa i el negoci està en els germans del president, amb uns senyors que s’estan folrant a costa de les subvencions de la Generalitat”.

La portaveu popular ha demanat a Podemos “coherència” i que vote a favor de la comissió d’investigació “perquè se sàpia què està passant amb els més de dos milions d’euros que en lloc d’anar als sectors més necessitats estan anant a les butxaques dels germans de Ximo Puig”.