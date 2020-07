Eva Ortiz insta a Puig a reduir càrrecs polítics del Consell i “deixar de fregir a impostos als valencians”

Connect on Linked in

Els valencians han pagat 3.000 milions d’impostos de més des que Puig és President, la qual cosa suposa un increment del 35%

Sobre la taxa turística: “en lloc d’incentivar el Turisme prenen mesures que el perjudiquen en un moment d’extrema necessitat”

“El PP mai estarà a favor d’una pujada d’impostos per als cinc milions d’habitants de la Comunitat”

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP), Eva Ortiz, ha instat hui al President de la Generalitat a reduir l’estructura política del Consell en lloc de “fregir a impostos als valencians, alacantins i castellonencs”.

Així, la portaveu adjunta s’ha referit a la proposta conjunta que han realitzat els grups polítics que sustenten el Botànic després de la Comissió de Reconstrucció en la qual es planteja una escalada massiva d’impostos.

“Ens sembla una absoluta falta de responsabilitat que es continue augmentant la càrrega fiscal als valencians”, ha assenyalat, al mateix temps que ha explicat que “en el document marc es parla d’impostos verds encara que no acaben de detallar-lo clarament, i entre ells s’aborda la taxa turística a pesar que el sector és un dels més perjudicats per la pandèmia”. “En lloc d’incentivar el Turisme, i promoure mesures perquè la gent vinga a la nostra Comunitat prenen mesures que allunyen el Turisme en un moment d’extrema necessitat”.

Aquesta “pujada massiva d’impostos que plantegen PSPV, Compromís i Podemos” és una “falta de respecte i de serietat perquè els valencians ja han suportat més de 3.000 milions d’euros de pujada d’impostos des que Puig és President”. Això, en la pràctica, ha afegit, suposa un 35% més d’impostos respecte a l’última etapa del PP.

En aquest context, Eva Ortiz li ha exigit a Puig que reclame al Govern central “com més prompte millor” la partida del Fons de Compensació que ha de vindre a la Comunitat Valenciana perquè “hui dia res se sap”. Així mateix, ha instat a Puig a exigir els 900 milions d’euros que corresponen a la que a la liquidació d’aquesta comunitat i els 281 milions d’euros de l’IVA que Montero “vol donar per amortitzats”.

“Puig no exigeix al Govern central el que per justícia ens correspon i en canvi pujarà els impostos a alacantins, valencians i castellonencs”, ha assenyalat. Per això, li ha instat a reduir els 330 alts càrrecs i assessors de l’Administració perquè “la majoria d’ells no està complint la seua funció” i “deixe de fregir a impostos als ciutadans”.

“El PP mai estarà a favor d’una pujada d’impostos per als 5 milions d’habitants de la Comunitat Valenciana. Comencem malament aqueix acostament per a arribar a un acord amb grups polítics” després de la Comissió de Reconstrucció.