Eva Ortiz revela que una de les empreses de la trama Puig li va pagar 24.392 euros a l’empresa de la qual el President cobra dividends

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Primer Puig “atipa a subvencions públiques a l’empresa dels seus germans; després aqueixa empresa realitza pagaments a PECSA i més tard, Puig cobra dividends de PECSA, 18.000 euros en els últims anys”

Els germans no es trien, però la corrupció sí, per què no deixa vosté d’encobrir-la?”

La portaveu adjuntal del Grup Parlamentari Popular (GPP), Eva Ortiz, ha revelat hui una altra connexió entre el cartell dels germans Puig i el President de la Generalitat, Ximo Puig.

Així, ha explicat que en un dels documents de Mas Mut, “una de les empreses del seu imputat germà” es recullen 24.392 euros pagats a PECSA, l’empresa de la Ximo Puig és accionista. “El negoci és redó”. Sobre aquest tema, ha afegit que primer Puig “atipa a subvencions públiques a l’empresa dels seus germans, Mas Mut; després Mas Mut realitza pagaments a PECSA i finalment, el Presdient cobra dividends de PECSA, 18.000 euros en els últims anys”.

Sobre aquest tema ha assenyalat que “els germans no es trien, però la corrupció sí, per què no deixa vosté d’encobrir-la?”. En aquesta línia, la portaveu adjunta ha assenyalat, durant la seua pregunta en la Sessió de Control, que les empreses del germà imputat de Ximo Puig “li estan donant molta faena a la Justícia”.

Tant és així que la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil tracta de desembolicar l’entramat d’empreses creat per la seua família per a folrar-se a base de subvencions públiques, el Registre Mercantil analitza amb lupa els seus comptes, la Junta de Contractació de l’Estat està instruint un procediment per a prohibir-los contractar amb l’administració i l’Agència Tributària rastreja els seus pagaments.

I ara, comprovem com “els casos s’ajunta en un paper on comprovem com Mas Mut, una de les empreses del seu imputat germà li paga 24.392 euros a l’empresa de la qual Ximo Puig cobra dividends”