Exaltació Fallera d’Alaquàs 2021 de les Falleres Majors i representants de les comissions falleres del municipi

La pluja no va impedir que Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba junt a la resta de representants de cada falla foren rebuts entre aplaudiments en un acte on es va donar cita tota la societat fallera del municipi

Aquest dissabte, dia 11 de setembre al pati del Col·legi González Gallarza es celebrava l’Exaltació Fallera d’Alaquàs 2021 de les Falleres Majors i representants de les onze comissions falleres del municipi. Les dones i xiquetes van ser exaltades en una vetlada multitudinària on es va donar cita tota la societat fallera de la localitat.

Per començar, una actuació de ball contemporani va donar la benvinguda, després cada comissió va ser rebuda una a una i les regines tant infantils com majors van rebre la seua banda per a les Falles 2021 de mans del seu president o presidenta. Una imposició de bandes diferent de l’habitual a Alaquàs, però singularment única.

A continuació arribava el moment més esperat, el de rebre sobre l’escenari a les màximes representants falleres d’Alaquàs: Judith Díaz Gomáriz, Fallera Major Infantil d’Alaquàs i Sara Morcillo Torralba, Fallera Major d’Alaquàs. Amb elles, es va completar eixa desitjada imatge de grup que tant ha trobat a faltar el col·lectiu faller i es va donar continuïtat així al regnat que totes elles van començar abans de la crisi sanitària provocada per la pandèmia.

L’Alcalde del municipi Toni Saura, acompanyat pel Regidor de Falles Alex Ramos, va imposar la banda i la joia que les acredita com a màximes representants per al proper exercici faller. Tant l’Alcalde com el Regidor els van dedicar unes paraules. La nit va comptar a més com a mantenidora amb Estefanía López Montesinos, Fallera Major de València 2015.

No van faltar els focs d’artifici per tancar una vetlada màgica. Ara queda esperar amb ganes de celebrar per fi la setmana gran, que en Alaquàs serà del 8 al 12 d’octubre, a on el seu món faller podrà cremar i fer arrere tot el dolent viscut i començar a treballar en un nou futur.