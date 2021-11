Èxit a la primera edició de ‘Aperitius a la Lúdica’ a Aldaia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb les entrades esgotades Aldaia va viure la primera cita del cicle de trobades musicals, de la piscina d’estiu, amb molt bon ambient

Aldaia va celebrar el passat diumenge una cita molt especial i esperada com a oferta d’oci saludable i per a totes les edats. El cartell de la primera jornada d’Aperitius a la Lúdica va omplir l’aforament marcat que, amb totes les mesures de seguretat, va acudir a la terrassa de la piscina d’estiu a escoltar bona música, de grups propers a la localitat, i prendre alguna cosa gràcies al servici de barra oferit pels Clavaris del Crist 2022. Un servici dels festers que, segons anunciaren, realitzaran la donació del 10% de tot el que recapten en cada esdeveniment a Càritas.

A l’accés del recinte, cada usuari havia de presentar el seu certificat COVID de vacunació, els més menuts i menudes van gaudir del taller infantil, i es va estalviar l’ús d’al voltant de 300 gots de plàstic, segons l’organització, amb els envasos reutilitzables que serviran a més per a la resta de jornades del cicle.

Les actuacions de Blackbird Trio i Yambú eren el cartell principal, i no decepcionaren amb les millors versions de diversos estils actuals i de sempre. I prèviament va ser l’aldaier Toni Lozano qui va calfar motors a la secció de Micros Oberts, creat per a donar a conéixer a noves promeses del nostre entorn. Un recinte que contava a més amb contenidors per a separar el fem, i un ample espai també amb taules i cadires a l’aire lliure.

D’esta manera, i durant vora tres hores, Aldaia va ser centre d’oci saludable per al matí de diumenge i treballa ja en la següent convocatòria citada per al 12 de desembre amb El buen Hijo i Àlex Blat (Tardor) com a cartell principal. La tercera i última cita d’Aperitius a la Lúdica arribarà el matí de diumenge 23 de gener.