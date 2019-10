Èxit de la primera edició del Foios Fun Fest

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ha tingut lloc el 28 i 29 de septembre a la Casa de la Cultura i l’Abereda

L’escape room ha sigut el principal atractiu del festival

Foios ha acollit aquest passat cap de setmana la primera edició del festival d’oci educatiu Fun Fest. Una serie d’activitats que es van encetar dissabte de matí amb el teatre musical “El Rei del Vent” i el concert “Sax Travel”, oferint la versió més cultural de les jornades. Ja per la vesprada, l’Albereda va acollir activitats lúdiques més orientades als menuts, qui van poder gaudir primer, de jocs jegants, i després, d’una globotà amb la que es va tancar el dia.



Ja diumenge va ser el moment de l’esperada escape room, que comprenia una clara temática de concienciació mediambiental amb el seu lema “Projecte C, lluitem contra el canvi climàtic”. En ella, grups de gent de totes les edats van posar a proba el seu ingeni i cooperació per a resoldre els trencaclosques que desbloquejaven poc a poc la resolució del projecte: salvar la humanitat, i amb ella, la sortida de l’escape room.



Paco Serrano, regidor de joventut, ha assenyalat el esforç que havien posat en la creació d’aquest festival i que “la resposta del poble ha sigut magnífica, en especial diumenge amb l’escape room. Sabiem que podia agradar, en especial als joves, pero ja des de que publicarem el trailer, l’expectativa havia augmentat molt entre la gent de Foios i finalment ha sigut tot un éxit, no només entre els joves, sinó també entre adults”. Serrano ha afegit que ha acabat sent una gran primera edició i que aquesta resposta del poble fonamenta la base per a continuar els pròxims anys.