Èxit del primer Nan@fest online amb 4300 visualitzacions a Alzira

Alta participació en les activitats i tallers

Dissabte va tindre lloc el primer Nan@fest online, tant des del canal de youtube Nanofest TV com des del perfil de facebook @Nano/afest, es va portar a terme una retransmissió en directe de 5 hores, que va tindre 4300 reproduccions.

Una oferta d’oci i entreteniment per als més menuts que va incloure tallers de cuina, manualitats, higiene bucodental, reciclatge, concerts o conta contes i que va estar conduit per Rosana Mira (Pupetes) i Patri Aranda (Cora).



Més de 10.000 interaccions en les diferents publicacions en les xarxes socials del mateix festival com les municipals. Les xifres són molt positives també pel que fa a la participació ja que a més, els xiquets i xiquetes d’Alzira han mostrat un gran interès en la preparació del festival i han enviat vora 220 dibuixos amb la mascota Dril, més d’un centenar de fotos del dia del festival o vídeos en els que es demanava ballar la cançó Mediterrània del grup alzireny la Fúmiga.



“Som conscients de la importància de la cultura com el millor antídot contra l’avorriment, per això ens hem bolcat en oferir diverses actuacions per tal de fer front a esta nova situació” assegura el regidor de cultura Alfred Aranda. I a més afig, “vull agrair la implicació del departament de cultura en projectes com este que desperten la il·lusió dels nostres xiquets i xiquetes”



Va estar una programació íntegrament portada a terme pel personal del departament de Cultura i que també va comptar amb la participació d’artistes i monitors locals. A més la programació continua disponible al canal de youtube com al facebook per a poder tornar a vore-la.



El nan@fest és un festival familiar consolidat que celebrava enguany la quarta edició. Cada any rep centenars de visitants al Parc de l’Alquenència no només d’Alzira sinó també d’altres pobles de la comarca. Així mateix la retransmissió de dissabte es va seguir des d’altres pobles veïns.