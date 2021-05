Experts analitzen les afeccions de l’ampliació nord del port de València

Connect on Linked in

L’Hemicicle municipal ha acollit este matí una reunió d’experts sobre l’ampliació nord del port,. L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha participat en la trobada, on ha reiterat la necessitat d’un estudi d’impacte ambiental, tal com va acordar el Ple en abril, que analitze “els dubtes” que planteja el projecte quant als materials emprats, l’augment de la mobilitat, les conseqüències en les costes i els efectes paisatgístics en les platges. Ribó ha afegit “un cinqué tema”, en referència al comunicat del sindicat d’estibadors difós esta setmana que denuncia la destrucció de llocs de treball amb la nova terminal. Per al primer edil, és necessari “conéixer totes les opinions” al voltant “d’un projecte tan complex”. Per això, la setmana que ve es reunirà amb els alcaldes dels Pobles del Sud i també espera fer-ho amb els representants del sindicat d’estibadors.

Deu especialistes —huit catedràtics, una consultora de Nacions Unides i un tècnic de SEO Birdlife— han exposat les afeccions ambientals i econòmiques del projecte de la terminal nord de contenidors al llarg de la reunió celebrada este matí a l’Hemicicle municipal. L’alcalde ha expressat la importància de comptar amb “opinions qualificades” d’experts en diverses matèries, com ara enginyeria de camins o geografia humana, al voltant “d’un projecte tan complex” com és l’ampliació del port. Joan Ribó ha destacat davant els mitjans de comunicació el suport per “mantindre la competitivitat del port de València, garantint que qualsevol pas complisca els requisits legals i mediambientals”.

En eixe sentit, s’ha referit a les peticions a l’Autoritat Portuària que el Ple va aprovar el passat 29 d’abril, que inclouen que es faça un estudi d’impacte ambiental, que el port es descarbonitze d’ací a 2030, que es potencie el transport ferroviari de mercaderies sobre el trànsit rodat de camions i la seua connexió amb el Corredor Mediterrani, i que es realitze un estudi paisatgístic per valorar l’impacte visual de les grues de la futura terminal des de les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal.

Joan Ribó ha indicat que l’estudi d’impacte ambiental, que també suggerix el Ministeri de Transició Ecològica, hauria d’analitzar almenys els materials per fer l’ampliació, l’augment de la mobilitat, les conseqüències sobre les costes del nord i del sud, i els efectes paisatgístics en les platges. “A açò s’ha d’afegir un cinqué tema”, ha explicat, en relació al comunicat del sindicat d’estibadors difós esta setmana “que posa en dubte que este projecte supose la creació d’ocupació, sinó tot allò contrari”. “Volem conéixer totes les opinions”, ha remarcat l’alcalde, qui ha anunciat que es reunirà amb els alcaldes dels Pobles del Sud la pròxima setmana i també té intenció de fer-ho amb els representants dels sindicats de treballadors.

L’alcalde ha atés els mitjans de comunicació acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i de Pascual Pery, un dels intervinents en el debat, catedràtic d’Explotació de Ports i exdirector general de Ports i Costes. Pery ha assegurat que “no m’opose a que s’amplie el port, però crec que el procediment que s’està seguint ni beneficia el port ni beneficia la ciutat ni complix les normes mediambientals”. El catedràtic ha apuntat que “el port de València és més gran que allò que hi ha al Grau” i ha destacat la conveniència d’ampliar l’Autoritat Portuària de València en Sagunt, el port del qual disposa d’una zona logística preparada per “ampliar-se sense necessitat de menjar-se més la ciutat”, a l’igual que també han fet “Bilbao, Santander, La Corunya i els principals ports del món”.

A més de Pascual Pery, en l’encontre han participat: Joan Romero, catedràtic de Geografia Humana i membre de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local —per videoconferència—; Eulàlia Sanjaume, catedràtica de Geografia Física; Vicent Esteban, catedràtic de Ports i Costes; Josepa Cucó, catedràtica d’Antropologia Social; Jose Serra, catedràtic de Ports i Costes; Josep Pardo, catedràtic d’Enginyeria Cartogràfica Geodèsia i Fotogrametria; Josep Vicent Boira, catedràtic de Geografia Humana i comissionat del Corredor Mediterrani; Patricia Sala, consultora d’ocupacions verdes de l’Organització Internacional del Treball de Nacions Unides, i Pablo Vera, tècnic de SEO Birdlife. La sessió s’ha retransmés en directe a través del web de l’Ajuntament.