Familiars i companys homenatgen un any més a Tomás Catalán

Com tots els 18 de setembre, familiars, amics, companys de la Policia Local i autoritats, com el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, han realitzat un homenatge a l’agent mort en acte de servei, Tomás Catalán Simó, reunint-se en el lloc on van ocórrer els tràgics fets.



Fa 15 anys Tomás perdia la vida en ser disparat quan acudia a atendre una telefonada d’auxili, convertint-se en un dels successos que més ha marcat a la població suecana. En l’acte celebrat anit, se li van dedicar unes paraules emocionades recordant especialment la seua qualitat humana, a més de la seua professionalitat. En finalitzar, tots els presents van guardar un minut de silenci.