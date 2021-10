Feliu Ventura tancarà la seua gira ‘Convocatòria’ al Teatre Principal de València

Connect on Linked in

En un final de festa únic, el cantautor posa un sofà al Principal per a cantar amb molts amics convidats: Ovidi4, Botifarra i Carles Caselles, entre altres sorpreses



El concert tindrà lloc el 17 de desembre sota el títol de ‘Feliu Ventura, amics i referents’



Feliu Ventura tancarà la seua gira ‘Convocatòria’, que ha rodat durant dos anys -pandèmia inclosa- per tot el país amb més d’un centenar de dates, amb un concert especial el 17 de desembre al Teatre Principal de València. L’espectacle, titulat ‘Feliu Ventura, amics i referents’ posarà un sofà a l’escenari per a convidar-hi les veus imprescindibles del xativí: Ovidi4, Pep Gimeno ‘Botifarra’, Carles Caselles, Sandra Monfort, Ginestà, Miquel Gil, Xiomara Abello -i alguna sorpresa més-.



El concert serà un espectacle quasi col·lectiu d’himnes xicotets, domèstics i assemblearis que converteix el tancament del seu darrer treball en un final de festa a la cuina, de matinada. Una celebració per a cantar a l’amor i al demà, a través de les cançons de Feliu Ventura, però també de les veus que ell admira i estima. Les entrades ja estan a la venda en .



Si el seu darrer llibre-disc ‘Convocatòria’ era una assemblea oberta i sense ordre del dia, amb textos de referents polítics i socials per a (re)pensar el món conjuntament, l’espectacle de tancament és una invitació a ajuntar en un escenari alguns dels referents de la música en valencià i atrevir-se a acomiadar l’any i el seu treball col·lectivament, en directe.



Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular a l’Institut Valencià de Cultura, ha explicat: “Continuem portant la música al Teatre Principal de València en totes les seues versions i estils i estem contents de poder acollir artistes i projectes com aquest últim treball de Feliu Ventura, que ha recorregut un camí difícil però fructífer en plena pandèmia i que ara acomiadarà la gira molt ben acompanyat. El cicle Música al Principal tornarà a tindre enguany una edició nadalenca que oferirà quatre concerts molt especials i que anirem presentant progressivament”.



‘Convocatòria’



‘Convocatòria’ va ser presentat a la Fira Mediterrània de Manresa, l’octubre de 2019, amb un èxit absolut, i aquell primer concert ha anat seguit de més d’un centenar de dates. La crisi de la COVID-19 el va resignificar encara més com un treball necessari que està esgotant la segona edició.



El disc conté 11 cançons que pouen del ‘pop-rock’ i de la música mediterrània. Publicat en format llibre, és una apel·lació a la intel·ligència col·lectiva en temps de crisi, i conté també textos de pensadors contemporanis propers a l’autor -amics i referents- que acompanyen cada cançó; són Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart, Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xurí.