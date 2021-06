Ferma aposta de l’Ajuntament d’Almussafes per la pilota valenciana

Connect on Linked in

El consistori pacta subvencions amb la Fundació i la Federació que promouen aquest esport per a col·laborar en la seua promoció

Fruit d’aquests acords, que inclouen ajudes per valor de 8.000 euros, la localitat acollirà les finals d’importants campionats

La sala de plens de l’Ajuntament d’Almussafes ha acollit hui, dilluns 21 de juny a les 11 hores, l’acte en el qual el consistori municipal ha renovat els convenis de col·laboració subscrits amb la Federació i la Fundació de Pilota Valenciana l’any passat. Per tercer any consecutiu, el Frontó Municipal José Ventura Salvador acollirà diferents finals, algunes televisades, i la localitat patrocinarà dos equips en dues destacades competicions. En total, l’executiu local invertirà en aquesta iniciativa de promoció esportiva la suma de 8.000 euros, 500 més que en 2020. “El suport institucional a l’esport autòcton contínua sent una aposta ferma i decidida del nostre executiu local i d’ací la renovació dels convenis amb totes dues entitats”, destaca l’alcalde, Toni González.

El suport a l’activitat esportiva, en general, i a aquelles disciplines tradicionals i autòctones, en particular, és una dels senyals d’identitat del Consistori d’Almussafes. La Regidoria d’Esports visibilitza aquest desafiament amb rellevants iniciatives com la renovació de convenis de col·laboració com els que s’han presentat hui dilluns 21 de juny a la sala de plens de la Casa Consistorial i que tenen com a protagonista a la pilota valenciana. L’Ajuntament mantindrà durant els pròxims mesos el seu suport a aquest esport gràcies a la revalidació dels acords subscrits en 2019 i 2020 amb la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana.

En virtut d’aquests convenis, es destinaran un total de 8.000, 500 més que en el passat exercici pressupostari, per a donar suport a la celebració de diferents competicions de l’esport autòcton per excel·lència de la regió. “Els bons resultats obtinguts fins ara ens fan repetir l’experiència, conscients que la pilota valenciana necessita el suport institucional per a continuar com un esport de referència i seguir sumant esportistes en actiu i una afició entregada“, ressalta l’alcalde, Toni González, qui recorda que el Frontó Municipal José Ventura Salvador ha sigut objecte de diferents intervencions durant els últims anys per a convertir-se en seu de les grans finals i que ja s’estan projectant noves millores en la zona de les graderies”.

Mitjançant el primer conveni, signat amb la Federació de Pilota Valenciana, l’Ajuntament es compromet a acollir en la citada infraestructura les Finals Autonòmiques dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Frontó per Parelles, les Finals del XXXIV Campionat Autonòmic de Frontó i les Finals del Campionat Individual de Frontó 4 i ½. La rúbrica en el document, en el qual s’acorda una inversió per part de l’executiu municipal de 2.500 euros, l’han posada l’alcalde, Toni González, i el president de la Federació, José Daniel Sanjuán.

Quant al segon, que recull ajudes per valor de 5.500 euros per a la Fundació de Pilota Valenciana, s’estableix que Almussafes promocionarà la XXIX Lliga CaixaBank d’Escala i Corda amb la participació d’un equip local, així com la XIV Copa President Diputació de València d’aquesta mateixa modalitat, que també comptarà amb un equip almussafeny. Finalment, el pacte inclou la celebració en la localitat de la Final del Trofeu de Frontó Diputació de València, amb petició per part de la Fundació de la presència de la televisió autonòmica valenciana en l’esdeveniment. El vicepresident de l’entitat, Juan Alepuz, s’ha reunit aquest matí amb el primer edil per a acordar els diferents termes de l’acord.