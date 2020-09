Fernando de Rosa presenta a Torrent l’Oficina de Parlamentària

Print This Post

Que serà el nexe entre els ciutadans i els grups municipals amb el Senat i el Congrés

El recentment nomenat Secretari del grup territorial valencià al Senat, Fernando de Rosa Torner ha presentat al costat de la portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, en l’ajuntament de Torrent, la creació de l’Oficina Parlamentària, que serà el nexe entre els ciutadans i els grups municipals amb el Senat i el Congrés.

Fernando de Rosa ha explicat quines són les mocions que presentaran des del grup del Partit Popular a l’Ajuntament de Torrent.

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, ha assenyalat que exigiran a Jesús Ros, alcalde del municipi, una baixada d’impostos, i volen exigir que l’Ajuntament i la Conselleria resolguen el problema sanitari a Torrent.

A més de Rosa ha exigit a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, dependent del Ministeri de Foment que presideix Jose Luís Ábalos la neteja dels barrancs que circumden Torrent, especialment “el barranc de l’Horteta, el Pantà, el Mas del Jutge i els trams urbans dels barrancs deTorrent que no estan sent preparats per a les èpoques de pluges ni enfront d’incendis forestals.