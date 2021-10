Ferrocarrils de la Generalitat cedeix a l’Ajuntament de Burjassot el tram fora de servei després del soterrament de les vies en aquest municipi

Print This Post

La finalitat del consistori és convertir aquest espai en una zona verda, una vegada completades les obres que es realitzen al costat de l’estació d’Entroncament de Metrovalencia

La directora gerent d’FGV i l’alcalde de Burjassot han mantingut una reunió per a tractar aquesta i altres qüestions relatives al servei de metro que es presta en el municipi

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i l’Ajuntament de Burjassot han acordat la cessió dels terrenys que queden en desús, a conseqüència de les obres de soterrament que s’han executat entre les estacions de la xarxa de Metrovalencia de Emplame i Burjassot.

Aquesta ha sigut una de les qüestions que han tractat la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, i l’alcalde de Burjassot, Rafael García, en la reunió que han mantingut en la seu de l’empresa pública a València Sud.

Aquestes obres, executades per part de la Generalitat i amb un pressupost de 9,7 milions d’euros, permeten donar continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot.

Amb la proposta plantejada hui s’oficialitza la cessió, a través d’una concessió demanial, d’aquest terreny per part d’FGV a l’ajuntament de Burjassot que assumirà el condicionament del mateix com a zona verda.

La directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, ha valorat aquest acord com “una mostra més de la importància del diàleg i la col·laboració entre diferents administracions per a millorar els serveis que es presten als ciutadans” i ha emplaçat a l’Ajuntament de Burjassot a reunions posteriors per a continuar avançant en aquest projecte.

En la mateixa línia, l’alcalde de Burjassot, Rafael García, ha destacat que “gràcies al consens aconseguit entre Ferrocarrils de la Geneneralitat Valenciana i l’Ajuntament de Burjassot, els veïns i veïnes de la nostra localitat comptaran amb un nou espai verd, que millorarà la qualitat de vida i ens ajudarà a continuar avançant en sostenibilitat”.

D’altra banda, també en la reunió s’ha informat que FGV ha autoritzat aquest mateix ajuntament a realitzar les labors de conservació, neteja i manteniment de les ruïnes dels Llengües del Raig, situada al costat de la pròpia estació d’Entroncament.