Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se suma a la celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores

El 15 de març permet reivindicar el paper d’entitats i organismes implicats en la defensa dels drets dels consumidors

FGV participa en aquesta iniciativa a través de la labor de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que realitza des de Línia 0

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se suma a la celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores que se celebra el dilluns 15 de març, amb la difusió als seus trens i tramvies de Metrovalencia i TRAM d’Alacant de la campanya “Compres el que compres, estem amb tu. Tens drets. T’informem i et protegim”.



Aquesta campanya s’ha realitzat en col·laboració amb la direcció General de Comerç, Artesania i Consum, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb la finalitat de divulgar i conscienciar del paper que els organismes públics i les associacions de persones consumidores exerceixen quant a informació, formació, assessorament i protecció i defensa dels drets de les persones consumidores.



L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es llança coincidint amb la celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores és donar conéixer l’existència d’aqueixes entitats i organismes públics, en els quals les persones consumidores poden acudir perquè els informen abans, durant i després de la contractació de béns i serveis.

El significat del 15 de març

La decisió de reconéixer el dia 15 de març com la data internacional per a celebrar el dia dels drets de les persones consumidores, té el seu origen en el discurs que aqueix dia, en 1962, el president dels Estats Units John F. Kennedy, va dirigir al Congrés, discurs dedicat íntegrament a les persones consumidores, que incidia en la necessitat de reconéixer els seus drets i d’articular mesures legislatives i accions de govern per a oferir-los una major protecció.

A Espanya, des dels anys 80, i especialment des que es va promulgar la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en desenvolupament de l’article 51 de la Constitució, aquesta data té un reconeixement institucional clar, organitzant-se múltiples actes.

Línia 0

Aquest tipus d’activitats de conscienciació formen part de la labor de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que realitza FGV des de Línia 0, sense cap cost per a l’empresa pública. Dins de les col·laboracions se cedeixen de manera gratuïta espais en trens i estacions per a donar a conéixer entre les persones viatgeres aquest tipus de propostes.

Línia 0 és una iniciativa que parteix de la responsabilitat de l’empresa amb la societat, propiciant un fòrum solidari, capaç d’atendre propostes sense ànim de lucre i que reporten un benefici al conjunt de la societat.