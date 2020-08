Fi de festa del Trofeu Generalitat Valenciana amb una doble final

Connect on Linked in

Ian i Sanchis contra Vercher i Canari en raspall, i Giner i Jesús enfront de De la Vega i Nacho en escala i corda, són les dues partides que se celebraran a Castelló de Rugat

Castelló de Rugat acollirà este dissabte una doble jornada festiva de pilota amb la celebració de les finals del Trofeu Generalitat Valenciana, en ambdues modalitats. Primer serà el torn de l’escala i corda. A les 17.00 hores, Giner i Jesús s’enfrontaran a De la Vega i Nacho. Una vegada conclosa esta partida, el raspall serà el protagonista. Ian i Sanchis es jugaran el títol davant Vercher i Canari en un duel que està programat per a les 18.30 hores.

Els camins d’ambdues modalitats fins a aplegar a la final ha sigut el mateix. Quarts de final, semifinal i final, encara que el Trofeu Generalitat Valenciana de raspall va iniciar abans que l’escala i corda. El dijous 30 de juliol, el trofeu en la modalitat de la raspada va estrenar-se amb el triomf de Badenes i Tonet IV sobre Moltó i Javi López per 25-5 a Castelló de Rugat. Per la seua banda, el campionat del joc per dalt de la corda va començar el divendres 7 d’agost amb la victòria de José Salvador i Félix contra Soro III i Javi per 60-50 a Vila-real.

En este sentit, Giner i Jesús van superar a Pere Roc II i Raúl per 60-55 a Vilamarxant i així classificar-se per a les semifinals del Trofeu Generalitat Valenciana d’escala i corda. A la següent ronda, Marc i Santi van ser els seus rivals, als que van derrotar per 60-25 a Guadassuar. Per la seua banda, De la Vega i Nacho van obrir el trofeu amb triomf sobre Puchol II i Bueno per 60-40 a Massamagrell. A la semifinal, José Salvador i Félix van ser les víctimes dels finalistes per 60-35 a la Pobla de Vallbona.

Pel que respecta al Trofeu Generalitat Valenciana de raspall, Ian i Sanchis van desfer-se per 25-10 de Salelles II i Brisca als quarts de final en una partida disputada a Bellreguard. Ja a semifinals, Ian i Sanchis van véncer a Marrahí i Murcianet per 25-15 a Xeraco. Tanmateix, el camí de Vercher i Canari ha estat més disputat a escala de resultats. Amb 25-20 al marcador, la parella finalista va guanyar a Vicent i Seve a la seua estrena a Piles, mentre que la següent eliminatòria van repetir el mateix resultat en favor seu contra Badenes i Tonet IV, també al trinquet de Xeraco.

A les finals del Trofeu Generalitat Valenciana ha confirmat la seua assistència la directora general de Promoció Institucional de Presidència de la Generalitat Valenciana, Maria Fernada Escribano.