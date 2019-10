Fi de l’aigua embotellada en el ple de Xirivella

Print This Post

Els senyors i senyores regidors beuran aigua de l’aixeta servida en pitxers de vidre i gots compostables.

Aquesta iniciativa de la regidoria de Medi Ambient que coordina Karin Jansen (Podem) té per objecte «donar exemple a la ciutadania situant-nos al costat de la comunitat científica tant en la necessitat d’eliminar els plàstics d’un sol ús, com en el foment del consum d’aigua de l’aixeta per ser saludable i molt més sostenible»

I és que segons nombrosos estudis científics, malgrat tindre millor sabor, l’aigua embotellada no és més sana que la de l’aixeta.

Segons la regidora Karin Jansen “sabem que per a produir un litre d’aigua embotellada es necessiten unes 300 vegades més energia que per a un litre d’aigua de l’aixeta, i que a Espanya consumim 10 milions de botelles de plàstic al dia de les quals no es reciclen ni la meitat”.

És per això que diversos col·lectius i organismes com l’OCU, Greenpeace, AEOPAS i la UE recomanen el consum d’aigua de l’aixeta enfront de l’embotellada.