Fil d’arena, VDF i Dunatacà, companyies seleccionades per a ‘Moviments Urbans’ de ‘Dansa València’

El festival ‘Dansa València’ se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril

Les peces seleccionades són: ‘Cos a cos’, de la companyia Fil d’arena; ‘Voces’, de la companyia Dunatacà i ‘Dual Selfie’ de Valencia Dancing Forward.

‘Dansa València’ amplia la seua programació en aquesta pròxima edició, que se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril, amb un nou cicle de recorreguts urbans amb el qual la dansa omplirà espais emblemàtics de la ciutat com les Torres de Serrans, la plaça de l’Almoina o la del Mercat de Russafa. ‘Moviments Urbans’, és una proposta de la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València per al festival ‘Dansa València’ de l’Institut Valencià de Cultura.

L'objectiu d'aquesta proposta programàtica és que el certamen isca a la trobada d''espectadors casuals' que puguen desenvolupar un nou interés per aquesta disciplina de les arts escèniques que no sempre resulta accessible al gran públic.

La selecció de les propostes coreogràfiques que formen part d’aquests recorreguts de dansa per la ciutat s’ha realitzat a través d’una convocatòria pública. S’han buscat tres projectes coreogràfics breus de companyies i professionals valencians que desenvolupen tant la dansa com les arts vives. Unes peces coreogràfiques que han de durar entre deu i vint minuts, a més d’estar dissenyades per a fer-se a l’aire lliure, en entorns oberts. El contingut podrà estar dirigit a públic familiar o adult.

Paral·lelament, la direcció del certamen ofereix espai de treball en ‘La Granja’ de l’IVC a les companyies seleccionades per a facilitar-los el procés de creació o adaptació de les peces si deriven de coreografies o espectacles més llargs, així com per a ajustar-les a aquest format breu i urbà.