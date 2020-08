Finalitza amb èxit a Almussafes el pla d’ocupació del SEPE de 2020

Gràcies a aquest programa, cofinançat pel Govern d’Espanya i l’Ajuntament, 14 persones del sector agrari en l’atur han tingut una oportunitat laboral durant un mes

El passat divendres 7 d’agost va finalitzar una nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Almussafes, gràcies al qual un total de 14 persones del sector agrícola en l’atur han tingut l’oportunitat de treballar durant un mes en l’administració local desenvolupant labors relacionades amb el desbrossament i la neteja de camins, ponts i el Parc Rural.



En aquesta ocasió, la comissió de valoració de les candidatures va seleccionar a tres capatassos i onze peons, els qui han reforçat durant aquestes quatre setmanes l’estructura de la brigada de neteja i manteniment de l’Ajuntament de la població. D’aquesta manera, tal com explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González, “aconseguim avançar algunes tasques per a mantindre nets i segurs tots els racons del terme municipal, al mateix temps que oferim un complement de renda després del final de la campanya agrícola que resulta fonamental per a nombroses famílies”.



El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social del Govern d’Espanya ha aportat 20.151 euros al pla, mentre que el consistori ha finançat els 9.932,24 euros restants per a fer possible una iniciativa que “continua funcionant molt bé” i a la qual “cada any ens acollim conscients de tots els beneficis que comporta per a les persones que es dediquen al sector primari però també per al conjunt de la ciutadania”, afig el primer edil.