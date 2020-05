Finalització de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament de València

Connect on Linked in

La secció de Senyalització del Servici de Mobilitat conclourà al llarg del dia de hui la primera fase de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn, amb la realització dels últims treballs de delimitació dels 12.000 metres quadrats de calçada recuperats per a ús per als vianants, abans emprats per al pas i estacionament de vehicles motoritzats en ple centre social, comercial i administratiu de la ciutat.

Esta primera fase de la conversió en zona de vianants empresa per la regidoria de Mobilitat Sostenible, ha consistit en la reordenació dels usos de l’espai públic existents i de tots els fluxos de la circulació motoritzada obligada per a mantenir garantida l’accessibilitat de residents, transport públic i proveïdors comercials. Una delimitació realitzada mitjançant els elements senyalització horitzontal i vertical i mobiliari urbà dotat de vegetació mediterrània de 30 espècies diferents, que suposa la primera de les dues fases que —una vegada finalitzades— completaran l’actuació de recuperació de l’espai públic empresa per la regidoria de Mobilitat Sostenible.



El disseny de l’actuació, realitzat per l’equip valencià de paisatgistes, arquitectes i agrònoms integrats en l’equip La Paisatgeria, i aprovat per la Comissió municipal de Patrimoni, consta d’esta primera fase en la qual s’ha delimitat l’espai i d’una segona, en la qual es dotarà a este de contingut, i que es començarà a aplicar una vegada el servici de Manteniment d’Obres i Infraestructures complete la renovació del ferm de la plaça i el seu entorn. Per lo prompte, el que ja és visible és la recuperació de l’espai públic, delimitada en bona part per un mobiliari urbà (que inclou des dels nous elements de mera segregació d’espais com els més de 200 jardineres i tota la vegetació i arbratge que els acompanyen) que ha suposat una inversió de 180.000 euros, i que podrà ser reubicat per a realitzar en altres emplaçaments una vegada es realitze d’aquí a uns anys una reurbanització definitiva de l’entorn.



“Han passat més de dos anys i mig des que a l’octubre de 2017 anunciem en roda de premsa que els valencians recuperaríem per a l’ús públic de la ciutadania, i no com a mer aparcament i via de pas, la plaça de l’Ajuntament de la nostra ciutat. I hui 12 de maig de 2020, podem dir de nou que hem complert la nostra paraula”, ha anunciat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.



“En este moment per part meua el primer que vull fer és traslladar el meu agraïment i de segur que el de desenes de milers de veïns i veïnes de la ciutat, al reduït equip de tècnics municipals, tant en el servici de Mobilitat com en l’EMT, han treballat en els últims anys i donat tot a les últimes vuit extenuants jornades per a fer possible esta actuació, que suposa un nou pas de gegant en el canvi de la nostra ciutat, no sols físic, sinó també emocional. Sense el seu apassionat esforç i la seua constància i tenacitat per a sobreposar-se a tots els obstacles, ni esta ni la resta de millores que en paral·lel anem fent serien possibles”, ha afegit Grezzi, que ha acompanyat este matí a l’alcalde Joan Ribó a saludar a alguns dels tècnics i operaris que este matí encara treballaven a l’entorn de la plaça de l’Ajuntament.



Finalment, Grezzi ha aprofitat per a recordar que, malgrat que a nivell d’accessibilitat i mobilitat la plaça i el seu entorn ja funcionaran demà amb nova operativitat incloent la nova xarxa d’EMT (tots els detalls es poden consultar en la web www.laplaçaesteua.com), l’actuació de Mobilitat Sostenible per a recuperar la plaça i el seu entorn com a espais de qualitat es completarà amb l’execució de la segona fase de l’actuació encarregada a la Paisatgeria, en la qual es dotarà l’espai recuperat de zones de jocs infantils, més mobiliari urbà, ombres, nous elements estanciales, etcètera, que seran presentats més endavant.